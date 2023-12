Esta noche se realizó el sorteo de la Copa Campeones de la Concacaf, la cual estrenó formato de competencia y en la que existe el gran llamativo de la presencia del Inter Miami de la MLS, club donde juega Lionel Messi y donde probablemente vaya a militar el uruguayo Luis Suárez.

En la ceremonia que se realizó, los equipos del istmo conocieron a los rivales que tendrán en la primera ronda de la competición, siendo la Liga Deportiva Alajuelense el único del área que está en los octavos de final, esto tras coronarse Campeón de la Copa Centroamericana.

Por otra parte, ya hay cinco equipos que accedieron directamente a los octavos de final, tal como se mencionó están los manudos, pero también está el Pachuca, Robinhood, Columbus Crew e Inter Miami.

Así quedaron los partidos de la primera ronda

Philadelphia Union vs Saprissa

Toluca vs Herediano

América vs Real Estelí

Guadalajara vs Forge

New England Revolution vs CAI

Houston Dynamo vs Saint Louis

Tigres vs Vancouver

Orlando City vs Cavalry

Monterrey vs Comunicaciones

Cincinnati vs Cavalier

Nashville vs Moca

Ante esto se confirmó que el ganador de la serie de Saprissa vs Philadelphia irá contra Pachuca, del cruce de Toluca vs Herediano saldrá el rival de Robinhood, mientras en el de New England Revolution vs CAI irá ante Alajuelense.

En el otro sector, está Comunicaciones que, de eliminar al Monterrey, enfrentará al triunfador de Cincinnati ante Cavalier y de avanzar a los cuartos de final tendría la oportunidad de jugar contra Inter Miami de Lionel Messi.

