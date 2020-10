Thomas Christiansen mandó un enérgico mensaje luego de otra victoria ante Costa Rica

La Selección de Panamá a través de la Federación Panameña de Fútbol, hace unos meses hacía oficial la contratación del entrenador hispano-danés Thomas Christiansen de 47 años de edad. Algo totalmente innovador no solamente para los panameños, sino para toda la región que un director técnico extranjero tomara dicha responsabilidad rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

No solamente tiene en su espalda esta tarea, sino que además una pandemia en el camino no estaba planificado. Eso, sumándole el poco tiempo de trabajo y debutar ante una selección de Costa Rica, si bien ha sido con jugadores el fútbol local, no deja de ser un gran reto para la selección de Panamá y su nuevo estratega.

Pero Thomas Christiansen no pudo haber debutado de una mejor forma. Durante el primer duelo amistoso ante los ticos en condición de visitante, pudo lograr su primera victoria al mando de los canaleros gracias a un gol de Abdiel Cocanegra al minuto 92 de partido. Posteriormente, en un segundo cotejo ante Costa Rica el día de ayer, se repetiría el resultado y su protagonista. Abdiel Cocanegra le daba el segundo triunfo de forma consecutiva ante los costarricenses.

Ante este gran escenario, el entrenador Thomas Christiansen a través de sus redes sociales envió un emotivo mensaje para todos los seguidores de la Selección de Panamá. Resaltando que la disciplina y el orden han sido dos elementos muy importantes en durante estos dos partidos y los días que han venido trabajando en conjunto.

Orgulloso del compromiso de esta selección. Disciplina y orden han marcado el camino para lograr estas 2 victorias. Seguimos trabajando para crecer ⚽�������� #TodosSomosPanamá pic.twitter.com/d9B7QlfmjL — Thomas Christiansen (@T9Christiansen) October 14, 2020

Mensaje que fue recibido de gran manera destacando la gran labor que ha ejercido Christiansen de la mano de todo su cuerpo técnico y jugadores. Que al final, partido tras partido, tendrán como gran objetivo clasificar a la selección de Panamá a su segunda Copa del Mundo de toda su historia. La primera fue en el Mundial de Rusia 2018 despidiéndose en primera fase.