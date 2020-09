Thierry Henry criticó a Romell Quioto debido a su expulsión luego de marcar un gol

En la MLS el conjunto del Montreal Impact sufrió una nueva victoria de (1-4) ante Philadelphia, sin embargo durante el partido ocurrió la particularidad que luego de estar adelante en el marcador gracias a un golazo de Romell Quioto de tiro libre, once minutos después, dejaría a su equipo con diez, por darle un codazo evidente a un rival.

Ante esta situación y quedarse con uno menos en tan solo diez minutos de partido, el entrenador francés Thierry Henry opinó al respecto y no estuvo para nada contento con estas actuaciones del jugador catracho que no tienen nada que ver a lo estrictamente futbolístico.

"No se puede entrenar una reacción, es realmente difícil. Hay que intentar controlarse y Romell no se controló. Pero realmente no entendí su reacción luego de haber marcado un gol minutos antes. Estábamos (1-0) arriba y una vez tuvimos que remar con diez jugadores", indicó el entrenador Thierry Henry.

Thierry Henry criticó a Romell Quioto debido a su expulsión

"Controlamos la primera mitad. Pero luego se nos hizo muy complicado mantener el nivel y ritmo con un jugador menos. También por la cantidad de partidos que tenemos en tan pocos días. Es nuestro cuarto partido en diez días y es la segunda vez que terminamos un partido con uno menos", expresó Henry. en rueda de prensa luego del encuentro.

Sin embargo, el exjugador francés tiene muy claro que no es hora para lamentos y debe preparar a su equipo para el próximo encuentro cuando se midan al New England Revolution como visitante e intentará poder revertir la actual situación del equipo luego de esta derrota.