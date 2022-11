Suiza vs Camerún se enfrentarán por la primera fecha del Grupo G del Mundial de Qatar 2022, que también integran Brasil y Serbia. Conoce cómo, cuándo y dónde se juega el partido.

Suiza vs. Camerún por el Mundial de Qatar 2022: día y hora del partido

La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022 ya está en marcha, así como la aspiración de 32 selecciones de poder levantar el trofeo máximo el 18 de diciembre, ya sea para aumentar su palmarés o bien para adentrarse en el grupo de 8 (Alemania, Argentina, Brasil, España, Francia, Inglaterra, Italia y Uruguay) que ya lo han hecho con anterioridad.

Camerún regresa a este evento tras su ausencia en Rusia 2018, debutando frente a una Suiza que ha sabido adentrarse en reiteradas oportunidades en los octavos de final (lo consiguió en tres de sus últimas cuatro participaciones). Se trata de un duelo muy importante para ambos, teniendo en cuenta que Serbia y Brasil son los otros integrantes de este duro Grupo G.

Los europeos lideraron de manera invicta el Grupo C de las Eliminatorias de la UEFA, quedando por encima de Italia (que luego quedó fuera contra Macedonia). Los africanos, en tanto, ganaron su zona D por encima de Costa de Marfil y definieron el boleto en una infartante serie contra Argelia que tuvo dos goles en tiempo extra.

Suiza vs. Camerún: ¿último encuentro entre ambos?

Este choque marcará la apertura del historial entre ellos, ya que no se habían enfrentado con anterioridad jamás. No solo no se habían cruzado nunca en una Copa del Mundo, sino que tampoco lo hicieron siquiera en un mero duelo amistoso.

¿Cuándo juegan Suiza vs. Camerún por el Mundial de Qatar 2022?

El duelo Suiza vs. Camerún se desarrollará el próximo jueves 24 de noviembre en el Estadio Al Wakrah, por la fecha 1 del Grupo G del Mundial de Qatar 2022.

¿Quiénes integran el Grupo G del Mundial de Qatar 2022?

Brasil

Serbia

Suiza

Camerún

