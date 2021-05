Rubio Rubín llegó a Guatemala: "Vengo a conocer a mis compañeros y hablar con el profe"

Siguen las pláticas de la Fedefut con Rubio Rubín para convencerlo de representar a la selección de Guatemala. Amarini Villatoro había confirmado que el delantero del Real Salt Lake dio el sí, pero el mismo futbolista aclaró en una entrevista que no había tomado una decisión final y que antes quería conocer el proyecto de la Azul y Blanco.

Mantiendo su postura, el atacante llegó ayer a tierras chapinas y habló con la prensa sobre lo que haría en su visita. Se mostró muy entusiasmado de venir por segunda vez al país centroamericano, lo había hecho cuando era un bebé, y envío un mensaje esperanzador para los aficionados.

“Es la primera vez que he llegado a Guatemala desde los dos años y quiero conocer el país de donde viene mi mamá y de donde vengo yo. Estoy feliz de estar aquí. Vengo a conocer, a hablar con la gente de Fedefut y conocer un poquito más de mis raíces para ver que se presenta, hablar con el profe (Amarini Villatoro) y conocer a mis compañeros para ver que se puede hacer”, declaró en el aeropuerto.

Rubio Rubín se divertió con sus compañeros en la práctica. (Foto: Fedefut)

Y agregó: “La verdad que no he tenido ningún contacto con nadie. Sí es algo que he soñado, pero al mismo tiempo es una decisión que todavía no he tomado. Es una decisión difícil porque nací y crecí en Estados Unidos, pero al mismo tiempo estoy aquí para conocer un poquito sobre mis raíces y ver que puede salir”.

Para finalizar, Rubio Rubín se refirió a lo que conoce del fútbol guatemalteco e hizo mención al emblema de la selección en los últimos años y de la historia en general de la Azul y Blanco: "Conozco al ‘Pescado’ Ruiz, desde niño lo vi en la MLS, es un gran jugador, jugadorazo”.