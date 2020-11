Saprissa vs. Santos: Cuándo, dónde y por qué canal ver el partido de por la jornada 11 del Apertura 2020 de la Liga Promérica

Mientras va finalando la fase regular del Apertura 2020, Saprissa y Santos se ponen al día con el partido que les quedó sin jugar hace algunas jornadas atrás. Los problemas por los casos positivos de coronavirus en la plantillan hicieron que no se puede jugar en su momento. El duelo encuentro a ambos en situaciones muy diferentes.

Saprissa vs. Santos: Cuándo, dónde y por qué canal ver el partido

El duelo se llevará a cabo mañana, miércoles 18 de noviembre, desde las 19 horas en el Estadio Ebal Rodríguez. El mismo será televisado por FUTV y el juez principal será Cristian Rodríguez. Estará acompañado por Víctor Ramírez y Emmanuel Alvarado. Por último, Keylor Herrera se ubicará como cuarto árbitro.

Saprissa vs. Santos: Cómo llega el local

Santos Guápiles no tuvo un buen Apertura 2020 y debe sumar para alejarse del fondo de la tabla general. Ya casi no tienen oportunidades para poder entrar a las semifinales y su objetivo está en mantener la categoría por un año más. Hace seis partidos que no conocen la victoria y necesitan empezar a sumar.

Las tablas del Grupo A y B del Apertura 2020 de la Liga Promérica. (Unafut)

Saprissa vs. Santos: Cómo llega el visitante

Saprissa ha logrado dejar atrás la breve crisis que vivió durante este torneo y su presente es prometedor. Vienen de golear en los últimos tres partidos que jugaron, dos por la Liga Promérica y una por la Liga Concacaf. Centeno recuperó el aire que le faltaba y ahora volvieron a vestirse de candidatos para quedarse con el Apertura 2020. De todas formas, el Morado tiene que ganar porque todavía no tiene asegurado su lugar en las semis.

Saprissa vs. Santos: Último partido por la Liga Promérica de Costa Rica

El último encuentro entre ellos fue el 23 de mayo de este año por la jornada 17 del Clausura 2020. El triunfo fue para Saprissa por 4-2 contra Santos y los goles del Morado los marcaron Alvin Bennett en contra, Mariano Torres, Christian Bolaños y Johan Venegas. Para el equipo de Guápiles convirtieron Jovan East y Starling Matarrita.