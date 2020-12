Román Torres no seguiría en la MLS y tiene ofertas de Colombia

El futuro de Román Torres es una gran incertidumbre y parece no estar próximo a definirse en las siguientes semanas. En septiembre de este año, el Inter de Miami oficializó que el defensor nacido en Panamá no continuaría en el club para la próxima temporada. Se le terminaba el contrato y no negociaron para renovarlo.

Tras este anuncio, todo indicaba que el legionario canalero podría terminar pasando al Austin FC, equipo de Texas que se sumará en el 2021 a la Major League Soccer. Esto que parecía un hecho se empezó a enfriar y crecen las posibilidades de que se vaya de Estados Unidos. El defensa de la selección podría regresar a Colombia.

Roman Torres habló con la prensa y reconoció que recibió propuestas para continuar su carrera en la liga cafetera: "No puedo decir que voy a ir a Millonarios. Ahorita mismo estoy enfocado en pasar estas vacaciones con mi familia, hay varias opciones en Colombia. Hay varias opciones, gracias a Dios tanto en la MLS como en Colombia, pero vuelvo y lo repito ahora quiero relajarme, estar con mi familia, analizar las cosas bien y ver después qué pasará con mi futuro".

El otro club colombiano que lo está sondeando es el Independiente de Medellín que es dirigido por el Darío Gómez. El defensor reconoció que le gustaría ser comandado por él: "Si el profe me pide, estaré a la orden, 'Bolillo' se lo merece por todo lo que ha hecho en Colombia".

El fútbol colombiano no le es desconocido a Torres, pasó por muchos equipos cafeteros en su carrera: Cortuluá, La Equidad, Junior, Atlético Nacional y Millonarios. Su regreso no sería raro, ya que, ha demostrado un gran nivel en esas tierras. Cuando regrese de sus vacaciones podría confirmar su futuro.