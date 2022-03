Se terminaron las Eliminatorias de Concacaf para el Mundial de Qatar 2022 y con ellas las selecciones de Estados Unidos y México aseguraron un boleto desde esta zona. En la jornada de ayer se confirmaron hasta siete clasificados para la Copa del Mundo en Qatar. Para Centroamérica la Selección de Costa Rica estará jugándose su lugar en Qatar cuando enfrente a la Selección de Nueva Zelanda en el repechaje.

Recordemos que el sorteo del Mundial de Qatar 2022 tendrá a 29 selecciones clasificadas y habrá tres bolillas designadas para los tres repechajes que recién se desarrollarán el 13 y 14 de junio. Estarán cuatro bombos con 8 selecciones en cada uno y se irán armando los grupos con un representante de cada copón.

Las reglas del sorteo establecen a 29 selecciones clasificadas, los dos cupos de repesca intercontinental y el cupo de repesca de la UEFA se repartirán en cuatro grupos de ocho equipos cada uno, en función de la Clasificación Mundial publicada el 31 de marzo de 2022, una vez concluida la ventana de partidos internacionales en marzo de 2022. De acuerdo con la clasificación, los siete primeros equipos, junto con el anfitrión, Qatar, se asignan al grupo 1.

Del mismo modo las selecciones clasificadas del 8 al 15 se asignan al grupo 2. Las selecciones clasificadas del 16 al 23 se asignan al grupo 3 y, por último, el grupo 4 incluye a las selecciones clasificadas del 24 al 28, además de las dos plazas que ocuparán los ganadores de las eliminatorias intercontinentales programadas para los días 13 y 14 de junio de 2022 y la plaza del ganador de la eliminatoria de la UEFA.

ASÍ ESTÁN LOS BOMBOS ACTUALMENTE

• BOMBO 1: Qatar - Bélgica - Brasil - Francia - Argentina - Inglaterra - España - Portugal.

• BOMBO 2: Países Bajos - Alemania - Suiza - Croacia - Dinamarca - Uruguay - Estados Unidos - México.

• BOMBO 3: Irán - Japón - Serbia - Túnez - Corea del Sur - Senegal - Polonia - Marruecos.

• BOMBO 4: Arabia Saudita - Ecuador - Ghana - Canadá - Camerún - Repechaje europeo (Gales vs. Escocia/Ucrania) - Repechaje Conmebol vs. Asia (Perú vs. Australia/Emiratos Árabes Unidos) - Repechaje Concacaf vs. Oceanía (Costa Rica vs. Nueva Zelanda).