Confirmado: FIFA le da a El Salvador la noticia de última hora que Bukele tanto esperaba

FIFA le confirmó a todo El Salvador la noticia que más esperaba Yamil Bukele en lo que va del 2025. Justo de camino a obligaciones sumamente importantes, una de las cuestiones más esperadas terminó por resolverse. Todo está encaminado.

La Federación Salvadoreña de Fútbol, a través de su Comité de Normalización, informó que el proceso de elecciones llevará una regulación especial. Los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo avanzará bajo la atenta supervisión de la FIFA.

“En cumplimiento del mandato otorgado por la FIFA, se continuará en avance por el proceso de regularización y fortalecimiento institucional de la FESFUT“, señaló el comunicado oficial que se dio a conocer este mismo jueves de manera oficial.

Como siguiente paso, se coordinará una visita del ente rector del fútbol mundial a través de una delegación. La misma estará programada para el mes venidero de septiembre, lo que evaluará el cumplimiento de todas las disposiciones signadas.

Después de la aprobación de los nuevos estatutos, dada el pasado 12 de julio, y su inscripción ante el Instituto Nacional de los Deportes, el trámite continuó con la presentación de los documentos remitidos a la FIFA para darles su validación.

“El propósito de esta visita es revisar los avances realizados durante el periodo de gestión de la Comisión Normalizadora. En particular, verificar que los procesos administrativos y financieros se encuentren en orden”, comunicó la FESFUT.

El Salvador emitió el comunicado más esperado por la FESFUT desde la FIFA.

“Una vez recibidos y revisados los informes de dicha visita, con el visto bueno de la FIFA, se dará inicio al procedimiento para la convocatoria a elecciones. Todo esto se realizará en cuanto sea posible”, agregó el escrito con base en el informe mundial.