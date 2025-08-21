Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
El Salvador

Confirmado: FIFA le da a El Salvador la noticia de última hora que Bukele tanto esperaba

La entidad internacional bajó todo lo que era necesario para la Federación Salvadoreña de Fútbol.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

FIFA le confirmó a El Salvador la noticia más esperada.
© rrssFIFA le confirmó a El Salvador la noticia más esperada.

FIFA le confirmó a todo El Salvador la noticia que más esperaba Yamil Bukele en lo que va del 2025. Justo de camino a obligaciones sumamente importantes, una de las cuestiones más esperadas terminó por resolverse. Todo está encaminado.

La Federación Salvadoreña de Fútbol, a través de su Comité de Normalización, informó que el proceso de elecciones llevará una regulación especial. Los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo avanzará bajo la atenta supervisión de la FIFA.

“Se rompió el ligamento cruzado”: figura de la Selección de El Salvador recibe en Europa la peor noticia camino al Mundial

ver también

“Se rompió el ligamento cruzado”: figura de la Selección de El Salvador recibe en Europa la peor noticia camino al Mundial

“En cumplimiento del mandato otorgado por la FIFA, se continuará en avance por el proceso de regularización y fortalecimiento institucional de la FESFUT, señaló el comunicado oficial que se dio a conocer este mismo jueves de manera oficial.

Publicidad

Como siguiente paso, se coordinará una visita del ente rector del fútbol mundial a través de una delegación. La misma estará programada para el mes venidero de septiembre, lo que evaluará el cumplimiento de todas las disposiciones signadas.

Tras el desplante de Eriq Zavaleta, Bolillo Gómez convocará a estos legionarios de El Salvador para las Eliminatorias

ver también

Tras el desplante de Eriq Zavaleta, Bolillo Gómez convocará a estos legionarios de El Salvador para las Eliminatorias

FIFA se lo confirma a Bukele: El Salvador recibió la noticia más esperada en FESFUT

Después de la aprobación de los nuevos estatutos, dada el pasado 12 de julio, y su inscripción ante el Instituto Nacional de los Deportes, el trámite continuó con la presentación de los documentos remitidos a la FIFA para darles su validación.

Publicidad

“El propósito de esta visita es revisar los avances realizados durante el periodo de gestión de la Comisión Normalizadora. En particular, verificar que los procesos administrativos y financieros se encuentren en orden”, comunicó la FESFUT.

El Salvador emitió el comunicado más esperado por la FESFUT desde la FIFA.
El Salvador emitió el comunicado más esperado por la FESFUT desde la FIFA.
Publicidad

“Una vez recibidos y revisados los informes de dicha visita, con el visto bueno de la FIFA, se dará inicio al procedimiento para la convocatoria a elecciones. Todo esto se realizará en cuanto sea posible”, agregó el escrito con base en el informe mundial.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Cristiano Ronaldo tuvo que elegir: la respuesta sobre Keylor Navas que impactó a Costa Rica
Costa Rica

Cristiano Ronaldo tuvo que elegir: la respuesta sobre Keylor Navas que impactó a Costa Rica

Superó las 140 mil reproducciones: FIFA sorprende a Bryan Ruiz con un homenaje especial
Liga Deportiva Alajuelense

Superó las 140 mil reproducciones: FIFA sorprende a Bryan Ruiz con un homenaje especial

Panamá consiguió lo que nadie en toda Centroamérica: distinción mundial
Panama

Panamá consiguió lo que nadie en toda Centroamérica: distinción mundial

Medford revela lo que Jafet Soto no quería escuchar
Costa Rica

Medford revela lo que Jafet Soto no quería escuchar

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo