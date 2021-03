David Faitelson califica como "fracaso absoluto" la participación de Costa Rica en el Preolímpico

La Selección de Costa Rica ha sido eliminada del Preolímpico de la Concacaf, lo cual le puso un fin a sus aspiraciones de conseguir uno de los dos boletos que el evento ofrece para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En la primera jornada cayó en un reñido partido ante Estados Unidos, mientras que en la segunda fue ampliamente superada por México, firme candidato a ganar el campeonato.

David Faitelson, reconocido periodista del último país mencionado, habló en la cadena donde trabaja (ESPN) acerca de la presentación de La Sele sub-23 en este campeonato, la cual calificó de "fracaso absoluto" y que tendría que ser un llamado de atención, teniendo en cuenta que se trata del futuro de la Absoluta.

"Para mi la Selección de Costa Rica en este Preolímpico ha sido realmente un fracaso absoluto. Es verdad, tenía la misión de competir en un grupo complicado donde están los dos favoritos para ganar el boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio, pero me parece que tendría que haber presentado una postura muy diferente", mencionó primeramente el trabajador de prensa.

Tras ello, prosiguió: "Este equipo costarricense resultó muy endeble atrás. Trató de controlar los momentos del partido contra Estados Unidos pero al final perdió 1-0; y realmente el domingo se ha llevado una derrota muy dolorosa frente a la selección mexicana, por mas que en algunos momentos del juego, sobre todo en la primera parte, intentó competir".

"El trabajo de esta selección para mi dejó muchísimo que desear. Esperaba una condición suficiente para pelear realmente por un boleto para los Juegos Olímpicos. No fue así, se la puso demasiado fácil a México y Estados Unidos. El trabajo hecho por Douglas Sequeira y por sus futbolistas no satisface a nadie, y no tiene que dejar contento en lo absoluto al futbol costarricense", añadió.

"Se trata de jugadores que pueden marcar el futuro de la selección costarricense. Muchos ya actúan en primera división. Creo que es un aviso importante para Costa Rica, de que tiene que trabajar y muchísimo para mantenerse en el papel que realmente le corresponde dentro de la Concacaf. Aquel papel que lo llevo a niveles inusitados e históricos en el 2014 que tiene que mantener, y no alejarse tanto del predominio que han establecido México y Estados Unidos en esta área futbolística", finalizó.