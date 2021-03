Los memes no perdonaron a Costa Rica luego de caer eliminados del Preolímpico ante México

La Selección de Costa Rica que tenía como uno de sus objetivos al menos disputar hasta las instancias finales un boleto para los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, quedó eliminado en la segunda jornada luego de caer ante la Selección de México (3-0) y así registrar su segunda derrota, ya que en la primera fecha también había hecho lo propio ante los Estados Unidos (1-0).

Aunque no era un grupo sencillo para Costa Rica, tomando en cuenta que jugaba ante dos grandes candidatos como México y Estados Unidos, tenía una generación para hacer un poco más daño. Lo llamativo del caso es que tampoco ha podido demostrar esa contundencia en ataque, ya que en dos encuentros se ha ido con cero goles a favor y cuatro en contra.

En las redes sociales luego de que culminara el encuentro ante los aztecas, no perdonaron a los ticos a través de los memes en las distintas plataformas. La derrota ante México y a su vez quedar eliminados de los Juegos Olímpicos de Tokio, dio pie para que a través de imágenes se le encontrara un poco de humor a esta mal momento de la selección Sub-23 costarricense.

Cuando se enfrentaron ante los Estados Unidos les faltó contundencia, incluso tuvieron para ganar el encuentro, pero al no tener esa eficacia en ataque y cometer errores defensivos, no es una muy buena combinación. Y ante los mexicanos, no pudieron hacerle resistencia u oposición a la ofensiva azteca. Tocará a los ticos cerrar esta participación de manera digna ante República Dominicana.