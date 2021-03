Costa Rica inicia el Preolímpico con el pie izquierdo

La Selección Sub-23 de Costa Rica inició de mala manera el Preolímpico de la Concacaf, luego que cayera la tarde de hoy 0-1 ante Estados Unidos. En un partido donde le pasaron factura sus errores defensivos que pudieron costarle un marcador más abultado, pero también su falta de contundencia al marco contrario.

Los nervios comenzaron a demostrarse por parte de los costarricenses apenas al minuto uno, cuando Fernán Faerrón cometió un error garrafal en defensa al regalarle el balón a Jesús Ferreira, pero este no aprovechó que quedó solo frente al portero y con un tiro de derecha estrelló la pelota en el poste del marco tico.

La tricolor tomó la posesión del balón, mostró cosas interesantes con desbordes en la banda de Luis Díaz, que buscaba encarar hacía adentro o buscar por medio de centros a los delanteros, al igual que Manfred Ugalde que en la primera parte intentó poner en aprietos a los rivales, pero los estadounidenses se mostraron ordenados en defensa.

Los estadounidenses casi no llegaban al marco contrario, pero cuando lo hacían era con peligro. Al 35, lograron anotar el único gol del compromiso cuando una jugada por la banda provocó un espacio, el balón llegó al área donde no pudo ser rechazado por los defensores y este le quedó a Jesús Ferreira que esta vez no desaprovechó y con un derechazo mandó el balón dentro del marco.

Los ticos trataron de buscar el empate, fueron más en la segunda parte tanto en posesión del balón como en llegadas al marco contrario, pero lamentablemente para sus aspiraciones la contundencia no estuvo de su lado y no les fue suficiente para por lo menos encontrar el empate en Guadalajara.

El portero David Ochoa se vistió de héroe al minuto 48 cuando desvió un tiro de Randall Leal, luego Luis Díaz tuvo su chance pero su disparo se fue demasiado cruzado del marco norteamericano y luego un cabezazo de Faerrón se estrelló en el palo en la parte final del compromiso.

Al final, Estados Unidos se llevó el partido y comienza a encabezar el Grupo A de la competición, por otra parte, Costa Rica comienza a complicar sus aspiraciones por avanzar a la siguiente ronda del preolímpico. México y República Dominicana son los otros equipos a los que debe enfrentar la tricolor para clasificar.