Troglio le responde duramente a Faitelson por su crítica a Olimpia

Se terminó el sueño para Olimpia en esta Concachampions y el final no fue de la mejor manera. El conjunto dirigido por Pedro Troglio logró la gran hazaña de alcanzar las semifinales de la competición continental, dejando afuera a dos equipos de la MLS, y terminó cayendo en esta instancia por 3-0 contra Tigres. Un encuentro que se rompió totalmente con la expulsión de Deybi Flores.

Ni bien finalizó el partido, David Faitelson realizó un muy polémico comentario en su cuenta oficial de Twitter en el que terminó menospreciando el gran esfuerzo que hico el conjunto catracho: “Día de campo” para Tigres... El Olimpia no ha sido rival...". Una frase que no cayó para nada bien en el cuerpo técnico Albo.

Pedro Troglio fue consultado por esta frase que dijo el periodista mexicano y decidió contestarle muy duramente: “A mí no me gusta ese periodismo agresivo, soberbio, si, es claro que Tigres ganó, y decir que ellos hicieron una fiesta, los felicito. Me quedo con los periodistas serios que hay muchos y no meterme con los amarillistas y los ridículos”.

“Día de campo” para Tigres...

El Olimpia no ha sido rival... — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) December 20, 2020

Y agregó enojado por la quita de valor a lo que hizo su equipo: “Pueden decir lo que quieran, hay algunos que no entienden nada de fútbol y hablan muchísimo. Ustedes hacían cuenta que el plantel de Tigres vale 60 millones de dólares y nosotros cinco; es claro que hay algo por encima de nuestro nivel de los Tigres”.

Es claro que Olimpia no llegaba el partido como gran favorito y, por el contrario, tenía todas las de perder en estas semifinales. La diferencia individual y grupal es enorme. Hay que destacar a estos equipos centroamericanos que se le animan a los grandes del continente y terminan escalando alto. Hoy por hoy, el conjunto comandado por Pedro Troglio se encuentra entre los mejores 4 de la Concafaf, guste o no.