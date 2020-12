El gesto de André-Pierre Gignac a Edrick Menjívar que no le gustó al hondureño

Olimpia no pudo llegar a la tan esperada final de la Concachampions tras quedar afuera del torneo en las semifinales luego de ser eliminado por el conjunto mexicano de Tigre de la UANL por un contundente (3-0) en el marcador. En donde los dirigidos por Pedro Troglio no pudieron demostrar su mejor versión, luego de haber realizado una gran tarea para ubicarse entre los cuarto mejores del torneo.

A pesar de que las estadísticas ante equipos mexicanos no eran favorables para el conjunto hondureño, haber llegado a esta instancia sin tener demasiados números para hacerlo, era una gran motivación para Olimpia en representación del fútbol de Centroamérica. Un doblete del francés André-Pierre Gignac y una anotación en contra de Elvin Oliva, fueron suficientes para dejar afuera a los catrachos.

El gesto de André-Pierre Gignac sobre Edrick Menjívar

La pizarra se abrió justo cuando estaban por terminarse los primeros 45 minutos de partido. Tras varios rebotes dentro del área y una clara mano, el árbitro sentenció penal a favor de los mexicanos. Nada para discutir. El encargado para ejecutar esta accción fue André-Pierre Gignac que no dudó y con un remate cruzado venció a Edrick Menjívar para el (1-0).

Sin embargo luego de esta ejecución, el francés se fue corriendo de a poco para celebrar el gol pero dedicándole unas palabras o una mirada al guardameta centroamericano que no le gustó para nada. Pero la acción terminó allí y no fue a mayores. El segundo gol para los mexicanos también fue desde el punto penal cobrado por Gignac, pero esta vez no hubo ningún hecho para registrar.

Para Olimpia la temporada todavía no termina. Clasificados a la instancia final de la liga local y en semifinales de la Liga Concacaf, los de Pedro Troglio tendrán que pasar la página y enfocarse en lo que viene para no verse perjudicados en todos los frentes.

