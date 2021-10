Gianluigi Donnarumma ha sido uno de los refuerzos de lujo del PSG para esta campaña, pero la presencia de Keylor Navas no tendría contento una vez más al agente del italiano y estaría evaluando sacarlo del PSG.

Parecía que la competencia entre Keylor Navas y Gianluigi Donnarumma estaba en calma, con las rotaciones de Mauricio Pochettino ambos guardametas se han estado disputando un lugar en el once titular, más allá que el técnico argentino ha manifestado en reiteradas oportunidades que no tiene un favorito y que en el día a día, se demostrará quién estará en mejor forma para el siguiente compromiso. Sin embargo, según Calciomercato, el agente de Donnarumma, Mino Raiola no estaría contento con este escenario en el PSG.

Desde el comienzo de la temporada, Keylor Navas y Gianluigi Donnarumma se han estado compartiendo la portería entre la competencia local y en la UEFA Champions League. Donnarumma viene de quedar campeón con la Selección de Italia en la Eurocopa, además de ser elegido el mejor jugador de su equipo. Esto, por obvia razones, le ha dado galones al italiano como estar de suplente en su club. O al menos así lo aprecia Mino Raiola.

“Sus allegados hablan de un Mino Raiola sorprendido e infeliz con la dirección de Donnarumma en el PSG. Si esta situación se prolonga hasta final de temporada, el conocido agente podría plantearse trasladar al fuerte portero nacido en 1999. El primer aviso ya había llegado en una declaración a finales de septiembre cuando estaba seguro de una clara superioridad sobre Navas”, declaraciones publicadas por Calciomercato.

“El portero costarricense es uno de los líderes del vestuario y la elección de apostar por él también parece, en cierto sentido, política… Keylor en las jerarquías de Pochettino sigue siendo el dueño en el rol”, agregaron. Ya parecía que esta situación estaba arreglada, tomando en cuenta que hace unas semanas estaban los rumores sobre un posible malestar de Donnarumma sobre su suplencia en algunos encuentros, pero el arquero italiano desmintió y aseveró estar disfrutando la competencia con el costarricense.

No es una situación sencilla para Mauricio Pochettino, ya que no solamente tiene "un problema" en la portería con estos dos grandes arqueros, sino también por la gran plantilla que posee, está con la obligación casi de ganarlo todo esta temporada. No solamente en el ámbito local, sino también a nivel internacional con la UEFA Champions League. Por el momento, Keylor Navas y Gianluigi Donnarumma seguirán disputándose la titularidad.