Fichaje inesperado: lo dejaron libre en Costa Rica y ahora competirá con Keylor Navas en la Liga MX

El mercado de fichajes en la Liga MX volvió a sorprender con un movimiento que pocos esperaban. Un arquero que quedó libre en el fútbol de Costa Rica encontró rápidamente una nueva oportunidad en México para competir también ante los Pumas de Keylor Navas.

Dicho traspaso inesperado ha generado gran expectativa entre los aficionados, pues se trata de un guardameta con recorrido internacional que ahora tendrá el desafío de demostrar su calidad en una de las ligas más competitivas de la región.

¿Cuál es el refuerzo inesperado desde Costa Rica que llega a la Liga MX para competir con Keylor Navas?

El periodista Kevin Jiménez confirmó este martes que Gibran Lajud se convirtió en nuevo portero del Atlético San Luis de la Liga MX. El guardameta mexicano llega como agente libre procedente del AD Guanacasteca de Costa Rica.

Tal y como adelantó César Luis Merlo, y ya se encuentra en territorio potosino para cumplir con los trámites administrativos correspondientes antes de ser anunciado oficialmente.

Con esta incorporación, Atlético San Luis refuerza su arco con un portero de experiencia internacional y pasado en clubes importantes de México. Además también llega para competir contra los Pumas de Keylor Navas.

Según detalló Kevin Jiménez, Lajud buscará aportar su liderazgo y solidez bajo los tres palos, mientras se adapta rápidamente al proyecto del conjunto mexicano de cara a la presente temporada.