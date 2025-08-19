Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Fichaje inesperado: lo dejaron libre en Costa Rica y ahora competirá con Keylor Navas en la Liga MX

El mercado de fichajes sigue moviéndose y esta vez tocó en territorio mexicano donde Keylor Navas defiende el escudo de los Pumas.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Fichaje inesperado: lo dejaron libre en Costa Rica y ahora competirá con Keylor Navas en la Liga MX
© PumasFichaje inesperado: lo dejaron libre en Costa Rica y ahora competirá con Keylor Navas en la Liga MX

El mercado de fichajes en la Liga MX volvió a sorprender con un movimiento que pocos esperaban. Un arquero que quedó libre en el fútbol de Costa Rica encontró rápidamente una nueva oportunidad en México para competir también ante los Pumas de Keylor Navas.

Dicho traspaso inesperado ha generado gran expectativa entre los aficionados, pues se trata de un guardameta con recorrido internacional que ahora tendrá el desafío de demostrar su calidad en una de las ligas más competitivas de la región.

Mientras Keylor Navas gana 2 millones de dólares por ser la figura de Pumas, esto le ofrecieron a Memo Ochoa para volver a la Liga MX a los 40 años

ver también

Mientras Keylor Navas gana 2 millones de dólares por ser la figura de Pumas, esto le ofrecieron a Memo Ochoa para volver a la Liga MX a los 40 años

¿Cuál es el refuerzo inesperado desde Costa Rica que llega a la Liga MX para competir con Keylor Navas?

Publicidad

El periodista Kevin Jiménez confirmó este martes que Gibran Lajud se convirtió en nuevo portero del Atlético San Luis de la Liga MX. El guardameta mexicano llega como agente libre procedente del AD Guanacasteca de Costa Rica.

Tal y como adelantó César Luis Merlo, y ya se encuentra en territorio potosino para cumplir con los trámites administrativos correspondientes antes de ser anunciado oficialmente.

Publicidad
Kevin Jiménez en su cuenta oficial de X

Kevin Jiménez en su cuenta oficial de X

Con esta incorporación, Atlético San Luis refuerza su arco con un portero de experiencia internacional y pasado en clubes importantes de México. Además también llega para competir contra los Pumas de Keylor Navas.

Publicidad

Según detalló Kevin Jiménez, Lajud buscará aportar su liderazgo y solidez bajo los tres palos, mientras se adapta rápidamente al proyecto del conjunto mexicano de cara a la presente temporada.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
La Selecta quedó atrás: David Dóniga dirigiría a un importante equipo de la Concacaf
El Salvador

La Selecta quedó atrás: David Dóniga dirigiría a un importante equipo de la Concacaf

Mientras Keylor gana 2 millones de dólares en Pumas, esto le ofrecieron a Memo Ochoa por volver a la Liga MX
Costa Rica

Mientras Keylor gana 2 millones de dólares en Pumas, esto le ofrecieron a Memo Ochoa por volver a la Liga MX

Juegan Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla: ¿a qué hora y dónde ver Pumas vs. Toluca por la Liga MX?
Noticias

Juegan Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla: ¿a qué hora y dónde ver Pumas vs. Toluca por la Liga MX?

Levante le notifica a Honduras si Kervin Arriaga podrá estar en las Eliminatorias; Costa Rica y Nicaragua pendientes
Honduras

Levante le notifica a Honduras si Kervin Arriaga podrá estar en las Eliminatorias; Costa Rica y Nicaragua pendientes

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo