Polémica en Guatemala por presencia de público en la final

Este jueves se disputó el juego de ida de la Gran Final del Torneo Apertura 2020 de Guatemala en el estadio David Cordón Hichos, el cual finalizó 2-1 a favor de Guastatoya que superó a Municipal y con esto dio un paso en su lucha por el título, aunque como dato curioso fue observar la presencia de bastantes personas en la tribuna del recinto deportivo.

La Liga Nacional todavía no ha permitido la entrada de aficionados a los estadios, sí algún equipo desea hacerlo, debe comprobar que en su región no existe cantidad de contagios diarios basado en las estadísticas del Ministerio de Salud y luego pedir autorización para imprimir boletería, requisitos que no cumple Guastatoya.

En el estadio del conjunto Pecho Amarillo se observó afluencia de personas en la zona de tribuna, qué aunque la mayoría portaban mascarilla, no estaban guardando la distancia adecuada. Así mismo, también se vio exceso de gente en el área donde se sitúa la Junta Directiva del equipo, donde tampoco se cumplió con los protocolos.

Independientemente del resultado esto es ¡¡ IMPRUDENCIA TOTAL. !!.A ojos de Fedefut, Liga Nacional y el mismo... Publicado por Rojomania.com en Jueves, 4 de febrero de 2021

La Junta Directiva de Guastatoya dio una explicación sobre las personas que estaban dentro del estadio, aclarando que todas eran familiares de los futbolistas, por lo que se les dio entrada, así como se negó que el alcalde de la región hubiera otorgado pases de cortesía a los aficionados para que observaran el partido.

Por último, Juan Carlos Guerra, asesor arbitral, indicó que se hará un reporte acerca de los sucedido, por lo que se deberá esperar sí se consignará en el acta y también sí el Órgano Disciplinario multará al club.