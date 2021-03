¿'Muma' Fernández de lateral? Así respondió Fabián Coito en una entrevista pasada

Carlos el 'Muma' Fernández sigue dando buenas actuaciones con el Motagua en los primeros partidos del torneo. El veloz atacante del azul profundo ha dado una grata primera impresión tanto en afición propia como ajena al equipo de la capital, y eso por eso que muchos lo han pedido en la Selección Nacional de Honduras.

Al ex jugador del Fénix de Uruguay, muchos lo ven como una respuesta a los problemas de la bicolor para encontrar un lateral derecho, y aunque juega de carrilero o de extremo, se cree que quizás se pudiera adaptar en esa posición. Es por eso que en Fútbol Centroamérica se le preguntó sobre el futbolista en una nota de diciembre de 2020, en donde respondió muchas interrogantes.

"Tengo muy buena relación con Juan Ramon Carrasco, su entrenador. Lo he visto cuando inicio el futbol en tiempos de pandemia, el futbol uruguayo fue uno de los primeros futbol en iniciarse en Sudamérica. Lo vi entrenar y hablé con el entrenador; no me animo a decir que podría llegar a ser un lateral", empezó diciendo.

Sin embargo, el uruguayo dejó claro que desde aquel entonces, le estaba dando seguimiento: "Es un jugador profundo, muy veloz, un caso parecido a este futbolista que está apareciendo en Olimpia, Bernárdez (la Flecha). La velocidad tenemos claro que es un rasgo distintivo en el futbol, pero no solamente la velocidad de desplazamiento, sino también la velocidad de ejecución, la velocidad de decisión, y ahí seguramente deba mejorar un poco él, pero sí es un futbolista que lo estamos considerando", concluyó.