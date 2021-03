Muma Fernández sueña con la selección de Honduras

El jugador 'sensación' de la Liga Nacional de Honduras, es en este momento Carlos el 'Muma' Fernández. Gracias a su arranque, potencia, velocidad, y desequilibrio a la hora de eludir contrarios, el carrilero derecho del Motagua ha dejado una gran impresión en sus primeros partidos con el azul profundo.

Ante esto, el mismo jugador se ha mostrado conforme, pero también sabiendo que las defensas rivales ahora lo van a marcar con más fuerza: "Me siento tranquilo y feliz porque estoy haciendo las cosas bien, pero no me quita el sueño, yo tengo los pies sobre la tierra. Eso me da más responsabilidad porque tengo que andar mejor, tengo que esforzarme porque los defensas van analizar cómo pararme", aseguró.

Aparte de eso, el habilidoso jugador no se olvida de la selección nacional de Honduras. Muchos aficionados lo piden desde que jugaba en el fútbol uruguayo, y más ahora que lo pueden seguir de cerca todos los findes de semana: "Sería algo impresionante, como un sueño. Estos partidos que vienen son fundamentales para mí, mi objetivo es andar bien y luego buscar ese llamado, ojalá que se de. Sería algo lindo, no solo para mí, sino para mis amigos y familia", agregó.

Seguido a esto, Fernández también contó que ya ha estado en comunicación con Fabián Coito, desde que jugaba en el fútbol uruguayo, y que le abrió las puertas de la selección. "Cuando estuve allá, él estuvo pendiente de mi persona diciendo que me iba a tomar en cuenta, que me estaba observando. Desde que estoy aquí no he tenido contacto con él, pero estoy enfocado en ganarme mi lugar en Motagua", concluyó.

Fuente: diez.hn