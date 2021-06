Mercado de fichajes del Alajuelense: altas bajas y rumores

Tras tener una fase regular perfecta y mala suerte en los playoffs ante Saprissa, Alajuelense ya piensa en como encarará la próxima temporada. Este año tendrán doble competencia con el Apertura 2021 y la Liga Concacaf, que se sorteará mañana. Para ser protagonista en ambos torneos, Agustín Lleida analiza moverse en el mercado.

Debido a eso, en FCA repasaremos el período de transfrencias del club Manudo con sus altas, bajas y rumores. También detalleremos la situación de los futbolistas de la Liga y se irá modificando la lista según van pasando los días. La última actualización es del 15 de junio del 2021.

Altas

No hubo llegadas de futbolistas de otros equipos, pero si compras y renovaciones importantes por parte de Alajuelense. Alexis Gamboa fue adquirido en un 100% y no regresará al Waasland-Beveren. Leonel Moreira acordó rescindir con el Pachuca y firmó por tres años. Además, Andrés Carevic no migró a México y estará otra temporada.

Leonel Moreira firmó por tres años con Alajuelense. (@LDA)

Bajas

No hubo una importante limpieza en la plantilla del club Manudo. La idea es mantener a la gran mayoría y traer pocos refuerzos. Los únicos tres jugadores que se fueron lo hicieron porque se les terminaba el contrato y no tenían muchos minutos, ellos son: Junior Díaz, Gean Carlo Castro y Miguel Ajú.

Díaz deja Alajuelense después de dos temporadas. (@LDA)

Rumores

La idea se mantiene en no perder jugadores y no tanto en traer refuerzos. En este mercado, solo sonó el nombre de Cristopher Núñez, pero el juvenil de Cartaginés emigró a Grecia para continuar allí su carrera. Por ahora, solo existe el deseo de Lleida en traer a Giancarlo González, pero parece imposible.

Giancarlo González es el gran anhelo de Agustín Lleida. (Getty Images)