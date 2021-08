Marcel Hernández se siente en deuda con la afición

Los aficionados de la Liga Deportiva Alajuelense vivían un Torneo Clausura 2021 que ilusionaba, debido a su buena fase de clasificación y en el que Marcel Hernández destacó siendo el goleador, pero en las semifinales ante Saprissa el equipo decepcionó al caer goleado y del atacante cubano no fue ni la sombra de lo que había mostrado en la etapa regular.

Hernández habló con Radio Columbia, en el que se desahogó y dio a conocer sus motivos por los que disminuyó su rendimiento, específicamente en esa semifinal, en el que no demostró el rendimiento previsto y esto hace que el caribeño se sienta en deuda con los seguidores manudos, por lo que espera su revancha.

"Nunca voy a poner excusas, me tocó un momento complicado. Primero, una lesión y después me dio Covid-19 y así tuve que enfrentar la semifinal contra Saprissa. Estuve 22 días sin entrenar, ¿cómo voy a estar al 100? Es increíble cómo salí a jugar, así tuve que jugar la semifinal, pero no voy a poner excusas, en la Liga no estamos para eso", dijo el delantero.

"Si el aficionado exige es porque siente que Marcel Hernández puede dar mucho más. Yo estoy tranquilo porque hay números que me respaldan, pero sí hay una deuda conmigo mismo por todo lo que hicimos. Sé que puedo dar mucho más, he crecido mucho en lo táctico", agregó Marcel Hernández que está teniendo un buen inicio.

Marcel Hernández ha disputado seis juegos y suma 436 minutos en el actual Torneo Apertura 2021, con cuatro anotaciones es el segundo artillero del equipo por detrás de Johan Venegas que tiene cinco, a pesar de eso Luis Marín ha dado a conocer que podría llegar otro atacante extranjero.