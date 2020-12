Liga Nacional de Guatemala: cómo, cuándo y dónde se desarrollará la fase final

Definidas las llaves de Cuartos de Final de la Liga Nacional de Guatemala juegos de ida el 31 de diciembre y la vuelta el 3 de enero.



✔️Comunicaciones FC vs Antigua GFC

✔️Cobán Imperial vs CD Guastatoya

✔️CSD Municipal vs Deportivo Iztapa

✔️Deportivo Malacateco vs Xelaju MC pic.twitter.com/STT6VbQFip