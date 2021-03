Nelson Bonilla marca un espectacular gol en Tailandia [VIDEO]

La ausencia de Nelson Bonilla en la selección de El Salvador cada vez se extraña más y con el gol que realizó hoy, no hay manera de no lamentarse que no esté. A la Selecta le falta un 9 de área que convierte las innumerables aproximaciones que tiene por encuentro y el atacante no para de convertir en el Thai Port de Tailandia.

El delantero anotó un espectacular gol para empatar el partido contra Nalkhon Ratchasima, un importante igualdad que los hace llegar a los 56 puntos y quedan terceros en la tabla general de la temporada. Es el sexto tanto del cuscatleco en lo que va de este torneo y, además, dio tres asistencias.

El tanto de Nelson Bonilla comenzó con el futbolista entrando al área con el balón, regateó hacía afuera y luego hacía dentro dejando sin oportunidad a los dos defensores que lo estaban marcando. Luego de esto terminó definiendo a la izquierda contra el poste derecho del guardameta visitante.

+ Gol de Bonilla

El atacante terminó festejando pidiendo silencio y luego hizo un gesto de llamado con su mano. No se sabe si es muy mensaje directo para la Federación o para los aficionados del club, con el cuál no tiene ningún problema. Su ausencia en la Selecta cada día es más injustificable.