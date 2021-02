Diario AS destroza a Celso Borges por su nivel en Deportivo La Coruña

En el período de transferencias del verano europeo, Deportivo La Coruña rompió el mercado de la Tercera División de España con la llegada de Celso Borges. La idea del presidente de la institución, Fernando Vidal, era armar un proyecto con el centrocampista tico como la gran base para buscar la vuelta a la segunda categoría.

Los Blanquiazules no están teniendo un buen torneo, están sextos en su grupo y las críticas de la prensa son cada vez más dura. La más fuerte fue la que realizó Diario AS. El medio ibérico apuntó directamente contra Celso Borges, Uche y Claudio Beauvue. En el costarricense recaen más responsabilidades, según ellos, por su gran pasado en LaLiga.

"El rendimiento de Borges, de 32 años, como el del equipo, ha ido de más a menos, aunque nunca en toda la temporada se llevó a ver el atisbo del futbolista que fue en su anterior etapa en el Deportivo. Su rendimiento está siendo realmente bajo", comenzaron a criticarlo en el diario español.

���� ¡Borges en el centro de las críticas!



����♂️ El Diario AS de España el apunta al futbolista tico por la decepción que viene siendo Deportivo La Coruña en la Tercera División. Están sextos en su zona y el centrocampista fue titualr en todos los partidos. pic.twitter.com/wSiwOZcuM3 — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) February 26, 2021

Y siguieron resaltando que no está a las alturas de las expectativas que había cuando llegó: "Celso Borges siempre se caracterizó por ser un buen llegador y un peligro en el juego aéreo. Este año no se ha estrenado y, lo que es peor, apenas se contabilizan dos remates con peligro en toda la liga".

En lo que va de esta temporada, el tico no marcó ningún tanto y fue titular en los 15 partidos que se llevan jugados. El centrocampista había tenido un muy buen rendimiento goleador en los amistosos, pero no lo pudo repetir por los puntos. Si sigue de esta manera, será muy difícil verlo otro año más en el Depor.