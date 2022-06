Luego de haber caído en el partido de ida con un marcador de 2-1 adverso, América de Cali logró darle vuelta al resultado con un 3-1 (4-3 global) sobre Deportivo Cali en la gran final de la Liga Femenina 2022 de Colombia. Un Estadio Pascual Guerrero con más de 35 mil fanáticos, marcó récord de asistencias en dicho compromiso por el fútbol femenino. La panameña, Wendy Natis y la costarricense, Sharon Corrales, lograron coronarse campeonas.

La panameña, Wendy Natis, fue figura, luego de haber iniciado como titular en el encuentro donde las Diablas Rojas se alzaron con el campeonato local. Por su lado, la costarricense, Sharon Corrales, no pudo ver acción en la final, sin embargo, sumó buenas actuaciones a lo largo de la temporada, disputando seis compromisos y recibiendo apenas cuatro goles.

Ambas futbolistas de 19 años obtuvieron el título frente a la máxima rival del América de Cali en un choque, donde a pesar de que terminaron defendiéndose en los minutos finales, completaron el objetivo. Además, rompieron una pequeña sequía de no coronarse campeonas desde el 2019. Ahora, las dos centroamericanas deberán enfocarse, junto a la institución, en la siguiente edición Copa Libertadores Femenina.

En cuanto a la canalera, manifestó que permanecerá en el equipo hasta diciembre. Renovó su contrato, luego de que el entrenador la convenciera, pese a recibir una oferta de Palmeiras de Brasil. "El América me abrió las puertas de una manera increíble. El 'profe' me quiere mucho y me llevo bien con mis compañeras. Me dicen Panamá", indicó la defensa central.

Por su parte, Sharon Corrales sumó el segundo título en su carrera, el primero con LD Alajuelense en el 2021. Cabe mencionar que la guardameta también tuvo paso por el fútbol panameño cuando defendió la camiseta del Atlético Chiriquí antes de fichar por América de Cali. Hoy día coincidió con Natis y ambas pueden presumir de su nueva medalla.