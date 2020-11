La vivencia de Diego Maradona y Mágico González que quizás no conocías

Diego Armando Maradona ha fallecido y en Fútbol Centroamérica queremos homenajearlo como el se lo merece. No podemos olvidar que aparte de ser para muchos el mejor futbolista de todos los tiempos, también fue un gran amigo de Jorge el "Mágico" González, ídolo del Cádiz y de El Salvador en general.

Alguna vez el Diego aseguró que siempre intentaban imitar al astro salvadoreño en los entrenos del Barcelona, pero también dijo otras cosas de él de las que quizás muchos no se han enterado. En algum momento, en el programa De Zurda, Maradona también describió cuando jugó gon el Mágico en una gira con el Barcelona.

"Tuve la suerte de jugar con él en un partido que los españoles del Barcelona se iban a la Europa de Francia, y el Barcelona tenía firmado partidos en Nueva York. Entonces me dijeron a mí que a quien quería para suplantar jugador por jugador, y yo elegí al Mágico", relató con emoción.

"El Mágico era Maradona para Cádiz. Siempre te daba como que se iba siempre a caer y no lo tumbaban por la habilidad que tenía, por el enganche que tenía, por la habilidad con el cuerpo. Más que nada porque si vos lo vez al Mágico no es potente de físico, no es un gran atleta, tiene el físico de jugador de futbol de potrero de viveza, de jerarquía. Pero no hay que ser atleta para ser jugador de futbol, es un tipo que lo quiero mucho", conluyó.