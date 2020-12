Keylor Navas es nominado al once del año de FIFPro

La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro) dio a conocer el listado de 55 futbolistas que están nominados a ser parte del mejor once del año 2020, en donde resalta el nombre del portero costarricense Keylor Navas, quien tuvo una aceptable actuación con el Paris Saint Germain.

Navas es uno de los 10 porteros seleccionados en las votaciones que se hicieron en los últimos meses, por parte de las ligas federadas de todo el mundo y fue uno de los más elegidos debido a la temporada que tuvo en el PSG, donde ganó todos los títulos en Francia y se quedó cerca de alzar la UEFA Champions League.

Keylor es uno de los guardametas candidatos junto a: Alisson Becker (Liverpool), Thibaut Courtois (Real Madrid), David De Gea (Manchester United), Gianluigi Donnarumma (Milan), Moraes Ederson (Manchester City), Hugo Lloris (Tottenham Hotspur), Manuel Neuer (Bayern Munich), Jan Oblak (Atlético Madrid) y Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona).

El costarricense es el único elemento centroamericano que figura en el listado de los mejores jugadores del mundo en el 2020, mientras es el segundo de Concacaf, el otro elemento del área entre los más votados fue el defensor canadiense Aphonso Davies del Bayern Múnich de Alemania, que le ganó la final de la Champions al PSG.

Keylor Navas sabrá si será el mejor portero del 2020 el próximo 17 de diciembre, cuando se den a conocer a los futbolistas que más votaciones recibieron en cada posición. El tico también está nominado al mejor once de la UEFA y al de la FIFA "The Best".