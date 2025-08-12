Castigo ejemplar: FIFA deja sin palabras a Costa Rica al tomar una drástica decisión

El fútbol costarricense recibió un golpe inesperado desde Zúrich. La FIFA anunció una sanción contra un club nacional, una medida que llega justo en el comienzo de una nueva temporada y que afecta directamente su planificación deportiva.

La medida, confirmada por la propia institución sancionada, se relaciona con irregularidades administrativas detectadas en trámites ante el ente rector del fútbol mundial. Este tipo de casos suelen ser poco frecuentes en el país, por lo que la noticia causó sorpresa tanto en el ámbito dirigencial como entre los aficionados.

¿Cuál es el club de Costa Rica que fue sancionado por FIFA?

Se trata del Uruguay de Coronado, equipo que milita en la Liga de Ascenso. La FIFA determinó que el club no podrá inscribir nuevos jugadores para la temporada que está por iniciar, un castigo que impacta directamente su capacidad de reforzarse y competir en igualdad de condiciones.

En un comunicado oficial, el cuadro lechero explicó que la sanción se originó por cambios en su personal administrativo que provocaron que no se completara la auditoría de cumplimiento requerida por la Cámara de Compensación de FIFA. Este procedimiento es obligatorio cuando un club debe pagar o recibir dineros por derechos de formación.

El comunicado de Uruguay de Coronado.

La dirigencia del Uruguay de Coronado señaló que, con el apoyo de la Federación Costarricense de Fútbol, ya enviaron toda la documentación solicitada para que se levante la sanción lo antes posible y así poder registrar jugadores sin limitaciones.

Finalmente, el club de Costa Rica negó categóricamente que la sanción esté relacionada con la falta de pago de derechos de formación, como habían afirmado algunos medios. Mientras tanto, la incertidumbre sobre el levantamiento de la suspensión mantiene en vilo su inicio de temporada.