¿Se recuperó de la lesión? Keylor Navas entrenó sin problemas en el PSG

Siguen las repercusiones por la ausencia de Keylor Navas en la lista de convocados de Costa Rica para la Copa Oro 2021. El guardameta no la juega desde 2011 y no estará en esta edición debido a que sufrió una supuesta lesión en el último partido de la temporada con el PSG. Debido a esa molestia física no estuvo en la Nations League y fue descartado para el torneo que arranca ahora.

Pese a esta justificación para no estar en la máxima competición de selección de la Concacaf, el guardameta tico empezó hoy sin problemas la pretemporada en el equipo parisino. Entrenó con los otros futbolistas que no fueron convocados para jugar la Copa América y la Eurocopa, como Ander Herrera y Mauro Icardi.

Como fue el primer entrenamiento del PSG, la cuenta oficial del club en Youtube televizó la práctica y se lo vio sin problemas al portero. Parece que se ha recuperado de la lesión que lo tenía a maltraer y podrá tener una pretemporada completa para estar de la mejor manera para los desafíos que viene.

Hay que resaltar que es casi un hecho, a menos que vuelva a tener otro problema físico, que estará en el octogonal de Concacaf que empieza en septiembre de este año. Puede ser que el portero se enfoque completamente en las Eliminatorias para clasificar al Mundial de Qatar 2022.

Más allá de esto, sigue habiendo enojo por parte de algunos aficionados hacía el guardameta que viene ausentandose a una copa que pueda ganar Costa Rica. La Sele es la más ganadora de Centroamérica y con un Estados Unidos alternativo y un México en caída puede soñar a conquistar la cuarta Copa Oro.