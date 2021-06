Keylor Navas cumple 10 años sin jugar la Copa Oro con la Selección de Costa Rica

Luego de que se dieron a conocer la lista de los futbolista que representarán a Costa Rica en la Copa Oro, se dio la gran noticia de que Keylor Navas no será parte del equipo. De esta manera el profesor Luis Fernando Suárez no contará con el máximo exponente que tienen los costarricenses hoy en día en el fútbol mundial. Sin embargo, no es la primera vez que esto suceden y ya serían 10 años sin Keylor Navas en la Copa Oro.

Además, según dio a conocer la Federación de Futbol de Costa Rica, la ausencia de Keylor Navas en el campeonato de la Concacaf, se debe a que fue reportado como lesionado por el PSG, por lo que no era posible ser tomado en cuenta para la Copa de Oro y así se confirmó su ausencia, tal como sucedió en las ediciones del 2019, 2017, 2015 y 2013. De hecho, la última que disputó el arquero tico fue en el 2011.

¡10 AÑOS SIN IR A UNA COPA ORO!

Por este mismo motivo el tico no estuvo presente en el final four de la Nations League en donde la Selección de Costa Rica quedó eliminada en semifinales ante México y posteriormente perdería el tercer lugar ante Honduras. Y pese a disputar dos juegos amistosos a principios del 2021 ante Qatar y México, Keylor Navas seguirá en su recuperación y luego se unirá a la pretemporada con el PSG, en donde ya tiene competencia por el puesto.

Los convocados para la Copa Oro en Costa Rica

No están siendo las mejores horas para el rico, retomando que hace tan solo unos días a través de sus redes sociales, Keylor Navas publicó un curioso mensaje que decía lo siguiente: "Regala tu ausencia a quien no valora tu presencia", Muy probablemente por todos los rumores de los últimos días en cuanto a su futuro. Además, con la llegada de Donnarumma al PSG, claramente el tico no siente que se le esté dando el lugar que corresponde. A esto se le suma una fuerte crítica por parte de un sector de la Selección de Costa Rica, por las "ausencias" de Keylor en el combinado tico.