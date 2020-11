José del Valle: "Me quedo con Keylor Navas, Mágico González es el segundo"

En una entrevista exclusiva para Fútbol Centroamérica, José del Valle charló sobre distintos temas en relación al fútbol de la región. Uno de los debates más predominantes es sobre quien es el mejor futbolista de la historia, y aquí es donde para muchos las aguas se dividen entre Keylor Navas o Jorge el Mágico González.

El astro salvadoreño y el legendario portero costarricense supieron, cada uno a su manera, dejar huella en la historia y en los aficionados de cada país. Es por eso que le consultamos su punto de vista al analista de ESPN en el programa Jorge Ramos y su Banda, a lo que contestó de forma directa, fiel a su estilo:



"Yo sé que es difícil para mucha gente, porque siempre nos inclinamos hacia jugadores talentosos. El Mágico fue mágico, un sobrenombre muy bien puesto. Hizo lo que hizo en el Cádiz, un equipo medio pelo, Cádiz no existe en el contexto de futbol mundial, no es un Barcelona no es un Real Madrid, no es un equipo con prosapia e historia en el futbol europeo"; empezó diciendo.

"Después fue poco profesional el Mágico, - ' pero la pudo romper en cualquier lado' -, le contestó el entrevistador. "La pudo haber roto pero no lo hizo, para mi el talento es clave en la vida, pero al final de cuentas hay que ver los logros, por eso pongo número uno a Keylor, pero numero dos tengo al Mágico", concluyó.