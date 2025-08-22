Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

En El Salvador dicen lo que pocos se animan contra Jeaustin Campos y mandan un mensaje a la Concacaf

Jeaustin Campos sigue recibiendo criticas por los gestos que hizo ante Muncipaly que Concacaf castigó con 10 partidos de suspensión.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Jeaustin Campos no esperaba la dura crítica que le llegó desde El Salvador.
Jeaustin Campos no esperaba la dura crítica que le llegó desde El Salvador.

Jeaustin Campos ha estado toda la semana en el ojo del Huracán luego de que Concacaf lo castigara con 10 partidos de suspensión.

El estratega ya cumplió uno contra Diriangén en la victoria 1-0 de Real España. Campos asegura que va a apelar la decisión.

“Hemos conversado”: el grande de Centroamérica que se ofreció para fichar al Choco Lozano

ver también

“Hemos conversado”: el grande de Centroamérica que se ofreció para fichar al Choco Lozano

La sanción llega luego de que Concacaf indicara en un comunciado que el tico usó gestos discriminatorios ante la afición de Municipal en la Copa Centroamericana.

Publicidad

Ante esto, la ola de críticas no ha parado y la última llegó desde El Salvador.

¿Qué dijo Fernando Palomo y que pocos se animan contra Jeaustin Campos?

El famoso periodista de ESPN no dudó en señalar fuerte a Campos y también elogió a Concacaf por la mano dura que pusieron.

“Concacaf merece un aplauso: una sanción firme que establece un precedente claro en la región. Tolerancia cero a este tipo acciones”, manifestó.

Publicidad
Mientras Lamine Yamal gana 31 millones de dólares en Barcelona, esto le pagarían a Kervin Arriaga en Levante

ver también

Mientras Lamine Yamal gana 31 millones de dólares en Barcelona, esto le pagarían a Kervin Arriaga en Levante

Real España tiene lista una apelación para que la sanción de Jeaustin sea cancelada o reciba una rebaja.

Según el técnico los gestos que realizó no fueron para denigrar a ningún aficionado de Guatemala y que todo ha sido una equivocación.

Publicidad
Tweet placeholder

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Guatemala sufre: escándalo ensucia a Fedefut para juego con El Salvador
Guatemala

Guatemala sufre: escándalo ensucia a Fedefut para juego con El Salvador

Guatemala sufre problema sin solución: Luis Fernando Tena lo confirma
Guatemala

Guatemala sufre problema sin solución: Luis Fernando Tena lo confirma

Thomas Christiansen da ventaja a Panamá para jugar contra El Salvador
Panama

Thomas Christiansen da ventaja a Panamá para jugar contra El Salvador

Mientras Moya tenía un valor de €250 mil, esto es lo que cuesta el nuevo 9 de La Liga
Liga Deportiva Alajuelense

Mientras Moya tenía un valor de €250 mil, esto es lo que cuesta el nuevo 9 de La Liga

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo