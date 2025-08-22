En El Salvador dicen lo que pocos se animan contra Jeaustin Campos y mandan un mensaje a la Concacaf

Jeaustin Campos ha estado toda la semana en el ojo del Huracán luego de que Concacaf lo castigara con 10 partidos de suspensión.

El estratega ya cumplió uno contra Diriangén en la victoria 1-0 de Real España. Campos asegura que va a apelar la decisión.

La sanción llega luego de que Concacaf indicara en un comunciado que el tico usó gestos discriminatorios ante la afición de Municipal en la Copa Centroamericana.

Ante esto, la ola de críticas no ha parado y la última llegó desde El Salvador.

¿Qué dijo Fernando Palomo y que pocos se animan contra Jeaustin Campos?

El famoso periodista de ESPN no dudó en señalar fuerte a Campos y también elogió a Concacaf por la mano dura que pusieron.

“Concacaf merece un aplauso: una sanción firme que establece un precedente claro en la región. Tolerancia cero a este tipo acciones”, manifestó.

Real España tiene lista una apelación para que la sanción de Jeaustin sea cancelada o reciba una rebaja.

Según el técnico los gestos que realizó no fueron para denigrar a ningún aficionado de Guatemala y que todo ha sido una equivocación.

