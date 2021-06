El encontronazo entre Edwin Rodríguez y Edson Álvarez en el amistoso ante México y Honduras [VIDEO]

La Selección de México y la Selección de Honduras se enfrentaron ayer sábado 12 de junio en un amistoso internacional desde el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. El resultado final fue un empate (0-0) sin goles, que dejó llena de dudas a los aztecas, al no poder generar un remate al arco, mientras que los catrachos sí estuvieron más cerca de llevarse la ventaja. Sin embargo, Edwin Rodríguez y Edson Álvarez, iban a protagonizar un encontronazo entre ambos durante un pasaje del partido.

Hay que resaltar que México venía de perder la final de la Liga de Naciones de la Concacaf ante los Estados Unidos, mientras que Honduras se quedó con el tercer lugar de este torneo al vencer a la Selección de Costa Rica. Con la preparación a la Copa Oro, este amistoso entre ambos lo vivieron con alta intensidad, en donde además hubo muchos choques en jugadas divididas que no terminaron tan bien.

Una de ellas las protagonizaron Edwin Rodríguez y Edson Álvarez, cuando el jugador hondureño quiso amargar con rechazar una pelota, el central mexicano no quiso dejarlo ocasionándole un empujón. Sin embargo, el catracho no se dejó, y de inmediato encaró al futbolista del Ajax demostrándole personalidad. Dicha jugada no llegó a mayores, pero se vivió con bastante intensidad, así como todo el partido.

Edwin Rodríguez vs Edson Álvarez

A pesar de todas sus herramientas en la parte ofensiva, durante el encuentro la Selección de México terminó sin rematar una sola vez al arco defendido por Luis López Fernández. Quien durante todo el encuentro también pudo mantener su portería en cero. Pero esto también es una virtud del rival, en este caso de Honduras. Hay que saber defender y los centroamericanos vaya que supieron demostrarlo.

Recordemos que Honduras viene de ser el tercer lugar de la Liga de Naciones de la Concacaf luego de vencer a Costa Rica, ahora se enfocará todas sus energías de lleno para afrontar la Copa de Oro, donde integra el Grupo D de la competición junto a Panamá, Granada y Qatar. Los de Fabián Coito saben que tienen una gran oportunidad en este 2021 en competiciones importantes.