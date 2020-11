Guatemala dio a conocer a los convocados para enfrentar a Honduras

Amarini Villatoro, entrenador de la Selección Mayor de Guatemala, dio a conocer la tarde de hoy el listado de futbolistas que tomará en cuenta para el partido amistoso contra Honduras, que está programado para disputar el próximo domingo 15 de noviembre a las 11:00 horas, en el estadio Doroteo Guamuch Flores de la ciudad capital de la nación chapina.

Villatoro incluyó en su listado a un total de 25 elementos, de estos solamente cuatro militan en clubes del exterior. Tal como se había adelantado, fueron llamados: Ricardo Jerez (Alianza Petrolera – Colombia), Nicholas Rittmeyer (Charleston Battery - USA), Darwin Lom (Chattanooga – USA) y Antonio De Jesús López (América – México).

Por otra parte, entre las ausencias no está el guardameta Nicholas Hagen del Sabail de Azerbaiyán, quien no pudo ser tomado en cuenta debido a los problemas de traslado que existe en Europa a consecuencia del Covid-19. Así mismo, también resalta la no inclusión del veterano Carlos Gallardo de Municipal, quien había sido un habitual en el equipo guatemalteco.

Los futbolistas chapines tienen programado presentarse al Centro de Alto Rendimiento (CAR) el próximo lunes 9 de noviembre, para iniciar los entrenos y así quedar concentrados para el compromiso contra los catrachos, el cual todo parece indicar será el último de la escuadra chapina en este 2020.

La Selección de Guatemala busca su primer triunfo en el 2020, hay que recordar que en febrero cayó 0-2 en condición de local contra Panamá, luego tras reanudarse el futbol cayó 3-0 ante México y empató sin goles en su visita a Nicaragua.

Estos son los convocados de la Selección de Guatemala:

Ricardo Jérez (Alianza Petrolera - Colombia)

Kevin Moscoso (Cobán Imperial)

Víctor Ayala (Antigua GFC)

José Pinto (Comunicaciones FC)

Gerardo Gordillo (Comunicaciones FC)

Moisés Hernandez (Antigua GFC)

Sixto Betancourt (Malacateco)

Kervin García (Antigua GFC)

Stheven Robles (Comunicaciones FC)

Nicholas Rittmeyer (Charleston - USA)

Luis De León (CSD Municipal)

Rodrigo Saravia (Comunicaciones FC)

Alejandro Galindo (Comunicaciones FC)

Jorge Aparicio (Comunicaciones FC)

Marco Dominguez (Antigua GFC)

Rudy Barrientos (CSD Municipal)

Antonio De Jesús (America - México )

Marvin Ceballos (Guastatoya)

Christhopher Ramírez (Sanarate FC)

Jorge Vargas (Guastatoya)

Yeltsin Álvarez (Cobán Imperial)

Jairo Arreola (Antigua GFC)

Harim Quezada (Cobán Imperial)

Luis Mártinez (Guastatoya)

Darwin Lom (Chattanooga - USA)