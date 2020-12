Santiago Solari podría convertirse en el nuevo entrenador de Chucho López

Luego de que el conjunto del América fuera eliminado de la Liguilla en México y también en las semifinales de la Concachampions y no poder cumplir con los objetivos planteados, el director técnico del conjunto mexicano para ese entonces, Miguel Herrera, fue despedido del equipo y ahora al parecer el Chucho López tendrá un nuevo entrenador en el equipo de las Águilas.

Según medios de ESPN, estaría por confirmarse la llegada de Santiago Solari, exjugador y ex entrenador del Real Madrid. Aunque todavía nada es oficial por parte de los involucrados, dan por realizada la llegada del argentino al banquillo del América en México.

Recordemos que Santiago Solari ha mantenido relación con el Real Madrid después de salir del banquillo del primer equipo en 2018, actualmente es embajador de la institución. Además, la familia Solari ya ha estado vinculada con el América, en el año 1997 cuando su tío, Santiago Solari, estuvo como técnico del primer equipo.

Antonio Chucho López aunque todavía no tiene claro su futuro, con la ida de Miguel Herrera, su continuidad en el América no parece muy segura. Con la llegada de un nuevo entrenador y al no haber tenido demasiado protagonismo en el torneo anterior -tomando en cuenta que fue Miguel Herrera quien le dio la confianza- el guatemalteco tendrá que esperar para conocer qué pasará con su situación en el equipo.

Santiago Solari como entrenador solo ha tenido experiencia en el Real Madrid con el Castilla y el primer equipo. Como jugador pasó por la Casa blanca, River Plate, Altético de Madrid e Inter de Milán como lo más destacado. Además de formar parte en su momento de la selección Argentina.