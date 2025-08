No se vio en TV: la agresión a Carlos Harvey que indigna a Panamá y podría salirle caro al América en Leagues Cup

El partido entre el Minnesota United y Club América, fue uno de los más intensos de la jornada en la Leagues Cup. Terminó con un electrizante empate 3-3 en el tiempo reglamentario y se definió en la tanda de penales, donde las Águilas se impusieron por 8-7 para quedarse con el punto extra.

Entre lo más destacado del encuentro estuvo el golazo del panameño Carlos Harvey, que marcó uno de los tantos más celebrados por su equipo. Sin embargo, lo que debía ser una fiesta terminó manchada por un acto de violencia.

Justo después de su tanto, Harvey fue agredido desde la tribuna con un objeto que lo golpeó directamente, generando repudio generalizado. El gesto empañó una actuación brillante del jugador y reavivó el debate sobre la seguridad en los estadios durante competencias internacionales.

Así fue la agresión que sufrió Carlos Harley en la Leagues Cup

Un lamentable episodio empañó el vibrante duelo entre Minnesota United y Club América por la Leagues Cup. Carlos Harvey, autor de uno del tercer gol del equipo que milita en la MLS, fue agredido desde las gradas tras su celebración: recibió un golpe producto de un objeto lanzado por un aficionado, lo que generó preocupación inmediata en el campo.

Más allá del espectáculo futbolístico y del posterior triunfo del América en los penales (8-7), el hecho encendió las alarmas por la seguridad de los jugadores. La violencia en las tribunas sigue siendo un tema pendiente.

Situaciones como la vivida por Harvey dejan en evidencia que aún hay mucho por mejorar en términos de comportamiento del público en este tipo de torneos, que además tienen una gran audiencia.

¿Una posible sanción para el América en la Leagues Cup?

El golpe que recibió Carlos Harvey tras su gol podría derivar en una multa económica para el Club América, ya que el reglamento de la Leagues Cup contempla sanciones por agresiones. Aunque el reclamo deberá ser de algún personero de Minnessota y pasar primero el filtro del Comité Disciplinario.

En el caso de que la decisión no contente al club estadounidense, tendrá una instancia de apelación. Un detalle no menor es que, al disputarse todos los partidos en Estados Unidos, es poco probable que haya castigos deportivos. Pero el hecho no debería pasarse por alto por parte de la organización.