David Faitelson: "Los mexicanos que no tienen nivel para la Liga Mx van a Guatemala"

En estos últimos dos mercados de pases se viene un fenómeno particular: cada vez hay más jugadores mexicanos en la liga de Guatemala. Siempre hubo un número importante, pero viene aumentando con el pasar de los años. El más destacado de este período de transferencia fue el arribo de Gullit Peña a Antigua GFC.

Sobre esta situación, David Faitelson realizó una editorial y explicó cuáles serían los motivos de esto. El periodista de ESPN contó que clase de jugadores son los que arriban a los equipos chapines y como tiene que ver el crecimiento económico que está habiendo hace años en el fútbol azteca.

"Diez de los doce equipos de la liga guatemalteca tendrán al menos un futbolista mexicano en el torneo Apertura 2021. Aparecen nombres como Marco Bueno del Comunicaciones, Daniel Guzmán al Nueva Concepción,Javier Orozco al Xelajú, Gullit Peña en Antigua entre otros", comenzó Faitelson.

Y explicó: "Es un mercado de un país vecino en el que pueden jugar los futbolistas mexicanos que no tengan el nivel para jugar en la Liga Mx. La misma a escalado de nivel económicamente hablando, tal vez no deportiva. Han llegado figuras, jugadores extranjeros en la gran mayoría de los equipos y las reglas no cambian".

Para finalizar, continuó: "Esto hace que se acorten las posibilidades para el futbolista mexicano. De alguna manera buscan salida, los que no tienen cabida en la MLS emigran al Sur y encuentran su lugar en Guatemala. A mi me extraña que este fenómeno apenas esté sucediendo, debería estar pasando hace mucho tiempo".