Gales no quieres distracciones en Qatar 2022 y Gareth Bale no será la excepción.

La Selección de Gales ya se encuentra en Qatar, totalmente enfocado en afrontar la actividad del Grupo B de la Copa del Mundo en la que comparten con Inglaterra, Irán y Estados Unidos. Sin duda los ojos están puestos en Gareth Bale, quien es su principal figura, es por eso que el cuerpo técnico cuidará todos los detalles en su estrella.

Rob Page, técnico de los británicos, fue claro en decir que todos están enfocados en el Mundial, esto al ser consultado sobre sí Bale tendrá algún privilegio, específicamente en su pasatiempo que es jugar golf, algo que no le gustó al entrenador y no dudó en decir que en este tiempo la prioridad es el futbol.

“No hay golf. Venimos a hacer un trabajo. En el pasado, puede que Gareth (Bale), Kieffer Moore o Aaron Ramsey se me acerquen y me digan, '¿Cuál es el plan para mañana por la tarde? ¿Hay reuniones?", fueron las contundentes palabras del seleccionador nacional ante los medios de comunicación.

"Yo diría, 'no, no hay reuniones, así que, si quieres nueve hoyos, entonces ve y juega, pero eso es cuando tienes una semana que se convierte en una doble fecha. Allá afuera (Qatar), no tendremos suficiente tiempo. Cada cuatro días hay un partido. Es implacable", agregó Page.

Gareth Bale fue fuertemente criticado en España cuando militó en el Real Madrid, por su afición a jugar golf, incluso se le ameritó a esta práctica su seguidilla de lesiones y su bajón de rendimiento que tuvo en los últimos años.