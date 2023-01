El histórico jugador de la Selección de Gales, Gareth Bale, ha anunciado su retirada del fútbol con solo 33 años, tanto a nivel de clubes como de selecciones. El "Expresso de Cardiff" decidió culminar su exitosa carrera como futbolista tras su participación en el Mundial de Qatar 2022 y su reciente campeonato con Los Angeles FC de la MLS.

LAFC perderá esta importante ficha para la serie ante Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica por los octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf, producto de la decisión de Bale de optar por colgar las botas luego de una trayectoria importante en clubes de Inglaterra, España y Estados Unidos.

"Después de una consideración cuidadosa y reflexiva, anuncio mi retirada inmediata del fútbol de clubes y a nivel internacional. Me siento increíblemente afortunado de haber realizado mi sueño de practicar el deporte que amo. Realmente me ha dado algunos de los mejores momentos de mi vida. Han sido 17 temporadas al más alto nivel, que serán imposibles de replicar, sin importar lo que me depare el próximo capítulo", escribió Bale en su comunicado oficial.



El galés agregó: "Quiero dar las gracias a mis clubes: Southampton, Tottenham, Real Madrid y, finalmente, LAFC. Quiero agradecer a todos mis gerentes y entrenadores, a las personas del 'staff', a compañeros de equipo, a todos los aficionados, a mis agentes, a mis increíbles amigos y familiares... El impacto que ha tenido es inconmensurable".



Con este retiro, se confirma la ausencia de Bale para el partido de octavos de final de ida entre manudos y angelinos que se disputará el próximo 9 de marzo en el estadio Alejandro Morera Soto y para el compromiso de vuelta pactado para el 15 de marzo en el Banc of California Stadium.