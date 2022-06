Gareth Bale a sus 32 años de edad se convirtió en nuevo jugador de Los Angeles FC en la MLS y ha sido la noticia deportiva en los Estados Unidos. El futbolista galés luego de estar cerca de nueve años en el Real Madrid, el capitán de la Selección de Gales ahora tendrá una nueva etapa en su carrera. Y en donde además, existe la posibilidad de que pueda compartir vestuario con el arquero salvadoreño Tomás Romero.

Los Angeles FC llegaron a un acuerdo con Gareth Bale hasta junio de 2023. Recordemos que este será el cuarto equipo del galés en toda su carrera. Debutando con el Southampton le dio la oportunidad de brillar con el Tottenham en Inglaterra y posteriormente llegó la chance de dar el gran salto con el Real Madrid en donde se terminó de consolidar como jugador. Ahora su historia continuará en la MLS.

Tomás Romero y Gareth Bale en Los Angeles

Tomás Romero a sus 21 años de edad, es uno de los arqueros salvadoreños con mayor proyección. De hecho, ya debutó con la Selección mayor de El Salvador en un amistosos (1-1) ante Ecuador en noviembre de 2021. En enero de 2021 los derechos de Romero pasaron del Philadelphia Union a Los Angeles Football Club a cambio de 50.000 dólares. Y así firmó su primer contrato profesional y además debutó en la MLS en una victoria por 2-0 sobre el Football Club Dallas, manteniendo la portería a cero.

Sin embargo la pasar las semanas, Tomás Romero no tuvo las oportunidades para afianzarse en la portería de Los Angeles. Y tras no llegar a ser considerado definitivamente, El portero salvadoreño fue cedido hasta nuevo aviso a Las Vegas Lights. Ahora bien, de ser necesario por algún contratiempo o mal rendimiento de uno de los guardametas del primero equipo de Los Angeles, Romero podría ser llamado nuevamente y porqué no, disputar algún partido junto a la nueva estrella del equipo: Gareth Bale.