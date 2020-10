Frank Zamora del Saprissa rompe la burbuja y se va de fiesta [VIDEO]

Cuando Frank Zamora empezaba a ganarse el cariño de los aficionados morados, salió a la luz un video que provocó un centenar de críticas por parte de todos. El delantero venía de convertir el gol de la victoria contra Jicaral y a los pocos días se lo vio rompiendo la burbuja social en una fiesta con diferentes bebidas alcohólicas.

En las imágenes se lo ve al atacante del Saprissa junto a tres mujeres, varias botellas de diferentes licores y muchas latas de cerveza. Con este video se confirmó que rompió la burbuja social que armó el club para que no vuelva a haber casos positivos de coronavirus del plantel, se les había pedido que no interactuen con otras personas que no sean los convivientes.

Frank Zamora decidió no quedarse callado y salió pedir disculpas por todo lo sucedido: ''Quiero ofrecer disculpas a toda la afición del país porque irresponsablemente el jueves rompí mi burbuja social en una actividad la cual no debí participar, me siento sumamante arrepentido".

Se conocieron imágenes del futbolista del Saprissa en medio de varios botellas de alcohol y diviertiéndose con amigas. pic.twitter.com/Sko8e7BM5h — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) October 3, 2020

Además, agregó en su publicación de Instagram: "Sé que es un error grave, lo cual hice sabe a la gerencia deportiva y asumiré responsablemente las consecuencias de las medidas que tome la institución''. El futbolista de 29 años se mostró muy apenado por esas imágenes que empezaron a circular en las redes sociales.

Restará saber que medidas toma el Saprissa con su atacante y este grave error que cometió. Podría ir desde una sanción económica hasta tener que estar aislado por un tiempo determinado hasta descartar que se haya infectado de coronavirus. Zamora deberá pagar las consecuencias de su accionar.