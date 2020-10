Walter Centeno confiado: "Saprissa tiene casta de campeón"

Después de dos duras derrotas consecutivas contra Cartaginés, el Saprissa volvió al triunfo y acorta la distancia ante los Brumosos. Los Morados ganaron por 1 a 0 en su visita a Jicaral y gracias a un tanto del recién llegado, Frank Zamora. El ex-Guadalupe aprovechó una distracción del guardameta para quedarse con el balón y definir a portería vacía.

Tras obtener los tres puntos, Walter Centeno habló con la prensa y le contestó a las críticas que venía recibiendo: "Saprissa me contrató para dirigir, para tomar decisiones. Yo no puedo tomar decisiones de acuerdo con lo que digan las redes sociales. No me dejo influenciar. Yo sé el sentir de mis jugadores, sé cuando los pongo. Respeto todo lo que diga la gente. Es así de fácil".

Además, habló sobre como ve a sus dirigidos para este Apertura 2020: "Conscientes que este equipo tiene casta de campeón. No es fácil jugar así, cuando se tiene que ganar, y eso es lo que caracteriza al Saprissa, ganar cuando se tiene que ganar. Esto nos sirve para volver a la línea para ser campeones".

Para finalizar, el entrenador también hizo referencia al tanto anotado por el delantero que llegó hace poco para reemplazar a Chirstian Bolaños: "Se había dicho que para qué traje a Zamora. Venía jugando Johan (Venegas), le tocó a Zamora y me alegra por él".

Fue una importante victoria para el Saprissa en su visita a un rival que está último en el Grupo B y que recién consiguió su primera victoria en la jornada 8. Los Morados se despegan del Sporting y quedan como únicos escoltas del Cartagínes, que le saca 4 puntos. A los dirigidos por Ceteno todavía le queda un partido para ponerse al día con los encuentros del Apertura 2020.