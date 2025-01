“No debí hacer eso”: el lamento de un ex Saprissa que abandonó Tibás envuelto en la polémica

En 2020, Deportivo Saprissa apostó por el delantero Frank Zamora, quien llegó al Monstruo como una de las grandes promesas para la ofensiva de Walter “Paté” Centeno. Zamora arrancó con fuerza, anotando dos goles rápidamente y consolidándose como una de las principales opciones ofensivas del equipo.

Sin embargo, su carrera en Tibás dio un giro drástico tras la difusión de un polémico video en el que aparecía en un entorno de fiesta, rodeado de botellas de alcohol, en plena cuarentena.

Frank Zamora duró poco en Tibás (Saprissa).

Publicidad

Publicidad

El escándalo no solo interrumpió abruptamente el ciclo del atacante en Saprissa, llevándolo de regreso a Guadalupe FC, sino que también le cerró las puertas en los demás equipos grandes del fútbol costarricense.

Hoy, con 33 años, Zamora ha encontrado un nuevo comienzo en el fútbol guatemalteco, donde recientemente marcó su primer gol con la camiseta de Universidad San Carlos, tras pasar por Zacapa y Cobán Imperial.

Publicidad

El arrepentimiento de Frank Zamora

En una entrevista con La Nación, el futbolista reflexionó sobre su polémica salida del Monstruo. “En Saprissa lo que me jodió fue ese día. Yo no me di cuenta hasta el siguiente día, cuando llegué a entrenar y no me dejaron. Ellos me enseñaron el video y, aunque yo no estaba haciendo nada malo, era claro que el entorno en el que estaba era complicado. La gente pensaba que estaba de tanda… A nivel de club me afectó mucho“, confesó.

Publicidad

Zamora reconoció que la polémica afectó su posición en el equipo. “Pasé a ser la quinta opción para jugar. Actué por impulso y fue cuando decidí irme a Guadalupe, pero no debí hacer eso. Justo después, Saprissa cambió de entrenador y gerente deportivo, y tal vez si me hubiera quedado, habría tenido mi revancha“, añadió Zamora.

Publicidad

Zamora se vio envuelto en una gran polémica en Saprissa (Saprissa).

El atacante también habló sobre lo difícil que fue para él superar el estigma del video: “Cometí errores, pero los equipos me cerraron las puertas por un error. Yo llegaba con una mancha, y no era sencillo colocarse en ningún lado”, se sinceró el oriundo de Puntarenas.

Publicidad

Publicidad

Un nuevo comienzo alejado de Costa Rica

Ahora, en el fútbol chapín, Zamora siente que ha podido recuperar la tranquilidad que tanto necesitaba. “En Guatemala encontré paz, vine a buscar nuevos horizontes. La confianza es lo más importante en un jugador. Yo me vine de Costa Rica cansado, más que todo mentalmente, porque allá el círculo es muy cerrado”, afirmó.

ver también Fichaje estelar: Warren Madrigal le da la mejor noticia a Saprissa

“Tenía que pasar por este periodo de desintoxicación. En Costa Rica, de 100 comentarios, 100 eran negativos, y uno no podía vivir así“, sentenció el exmorado.