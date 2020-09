Frank Zamora cataloga como "sueño" su llegada al Saprissa

Es oficial. Frank Zamora dejó Guadalupe para unirse a las filas del Saprissa, en torno al cupo de transferencia que se le abrió a los morados tras la partida de Christian Bolaños. Horas después de haberse hecho la presentación en las redes sociales, este dialogó con ESPN Digital respecto a su arribo en la plantilla morada.

"Son buenas sensaciones porque he trabajado muy fuerte. Que Saprissa me haya tomado en cuenta y se fijara en mis condiciones, es un halago para mí. Es algo que me motiva a trabajar más", expresó primeramente. Además, añadió: "Es un sueño, sé la responsabilidad que conlleva esto. Como cualquier club habrá mucha responsabilidad, pero ahora más porque es el campeón".

En cuanto a lo que significa para él este paso, indicó: "Es empezar desde cero y abrirse camino. Hacerse de un buen nombre y ganarse el respeto tanto de los compañeros como de la afición. En Saprissa todos los jugadores tienen mucho recorrido, por eso lo veo como una enseñanza y quiero aprender bastante".

Otra de las consultas realizadas al joven futbolista fue respecto a las ofertas que tenía desde el exterior. En ese contexto, contó: "Si todo me sale bien, sé que Saprissa va a ser una gran vitrina para mí y yo quiero dar lo mejor por esta institución". A su vez, agregó que lo motivó "el reto de asumir el compromiso por hacer las cosas bien" y "buscar siempre ganarse la titularidad" para poder "abrirse camino en muchas cosas".

Finalmente, concluyó: "El deseo de jugar con Saprissa siempre estuvo. Fue un largo camino muy enriquecedor para mi carrera, y ahora quiero sacar el máximo provecho a esta nueva oportunidad, aprendiendo de la institución y de mis nuevos compañeros".