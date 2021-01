Jurgens Montenegro definió si seguirá o no en Alajuelense

Hace pocos días atrás, todo indicaba que Jurgens Montenegro se iba a convertir en un nuevo legionario. El delantero de Alajuelense había recibido sondeos por parte del Atlanta United de la Major League Soccer y hasta viajó a tierras estadounidenses para reunirse con directivos del club.

El futbolista terminó regresando a Costa Rica y formó parte del Manudo en los duelos por los 90 minutos por la Vida. El atacante confirmó que continuará, por lo menos, en la Liga en el Clausura 2020. De todas formas, no descartó emigrar en un futuro cercano al conjunto de la MLS que estaría interesado en él.

“Por el momento sí, me quedo en Alajuelense, lo único que puedo decir es que tengo que trabajar, seguir por esa línea, no desviarme. Sé que en algún momento la oportunidad me puede llegar, pero tengo que estar preparado”, declaró Jurgens Montenegro y dejó las dudas sobre una posible salida.

���� ¡Jurgens Montenegro sigue en Alajuelense!



Tras un viaje para reunirse con directivos del Atlanta de la MLS, Montenegro confirmó que seguirá un tiempo más en el Manudo. El futbolista peleará el puesto ante Johan Venegas. pic.twitter.com/pf8R3uj0ew — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) January 4, 2021

El atacante tendrá la gran dificultad de pelear el puesto con un jugador de la talla de Johan Venegas, quien fue una de las figuras durante el Apertura 2020 mientras defendía la camiseta del Saprissa. Más allá de eso, el tico de 20 años se mostró a gusto con su nuevo compañero: “Es una persona de mucha experiencia, lo admiro mucho. Los veía jugar Puntarenas. Siempre trataré de aprovechar y escuchar los consejos de él".

De esta manera, Alajuelense sigue manteniendo un equipo muy competitivo y con recambio en la plantilla. El Manudo intentará pelear en todos los frentes que tenga en este 2021 y buscará volver a cosechar varios títulos tanto nacionales como internacionales. El Apertura 2020 fue su punto de partida.