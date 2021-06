Christopher Núñez es presentado oficialmente en su nuevo club

Christopher Núñez vivirá, a partir de este segundo semestre del 2021, su primera experiencia como legionario. Tras haber dejado las filas del Cartaginés a comienzos de junio, arribó al fútbol europeo para poder afrontar la Superliga de Grecia, en la cual militan icónicos elencos como el Olympiacos y el Panathinaikos.

Este martes 22 de junio se realizó su presentación oficial en el Lamia FC, conjunto con poca tradición en la élite helénica pero que procurará dar que hablar en el presente curso. Su ligamen con la institución, según marcan en una nota de su página oficial donde lo señalan como refuerzo, será por los próximos dos años.

"130 veces jugó con Cartaginés, anotando 16 goles y 10 asistencias. También es internacional con la selección de Costa Rica. ¡Le damos la bienvenida, y le deseamos salud y muchos éxitos con nuestro equipo!", se puede leer también en la mencionada noticia que aparece en el portal de la entidad griega.

Christopher Núñez firmando con Lamia FC (Foto: Lamia FC)

El día en que dijo adiós a los brumosos, Núñez publicó varios mensajes emotivos en su cuenta de Twitter: "Mi etapa en Cartaginés, equipo que me formó y me dio todo lo que hasta hoy he conseguido, ha finalizado y ahora emprenderé una aventura deportiva y personal que me ilusiona".

"Me llevo cada grito de gol, cada aplauso, cada aliento, saludo. ¡Me llevo todo! Me llevo a Cartaginés en mi corazón y donde quiera que Dios me ponga, habrá un ‘Cartago’ más. Solo puedo decir. ¡GRACIAS, GRACIAS Y MÁS GRACIAS! Nos vemos, C. Nuñez", se puede observar en el resto de su despedida.