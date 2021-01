Alajuelense se despide de Facundo Zabala y aficionados lo lamentan en las redes

Alajuelense es gran protagonista del presente mercado de pases en el fútbol de Costa Rica. Desde que acabó el Apertura 2020, los manudos se han movido de manera sagaz y contundente, realizando fichajes más que importantes de cara a los objetivos planteados para este 2021.

En las últimas horas produjo un estruendo portentoso en ese ámbito, al anunciar el arribo del cubano Marcel Hernández, máximo goleador del balompié tico durante 2020 con el Cartaginés (segundo en el Clausura 2020, por detrás de Christian Bolaños, y líder en el último Apertura 2020).

Sin embargo, no todo son altas. Las bajas tampoco se hicieron esperar, y una en particular caló hondo entre los simpatizantes de la Liga. Es, ni más ni menos, que la Facundo Zabala. Así lo anunció en los últimos días la cuenta oficial que la institución en la red social Twitter, con un escueto texto y un fotomontaje.

¡Muchas gracias por todo @ZabalaFacu ! Demostraste entrega, garra y profesionalismo en cada pelota, siempre te recordaremos. ¡Muchos éxitos en esta nueva etapa Facu!������#CAMP30N pic.twitter.com/5HCnPzcN42 — L.D.A. (@ldacr) January 10, 2021

"¡Muchas gracias por todo Facundo Zabala! Demostraste entrega, garra y profesionalismo en cada pelota, siempre te recordaremos. ¡Muchos éxitos en esta nueva etapa Facu!", expresaron en el perfil verificado. Las respuestas al posteo fueron muchas. La mayoría, lamentando la partida del argentino.

Reacción de muchos usuarios con la noticia de la partida de Facundo Zabala

"Gracias Facu"; "Adios vaquero"; "Para mi que se equivocaron"; "Noooooo"; "No quería que se fuera..."; "Gracias por todo, son cosas q no entiendo y no estoy de acuerdo. Dios le abra puertas de bendición" y "Gracias, entregado siempre a mil" fueron algunas de las tantas muestras de afecto por parte de los seguidores.