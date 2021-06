Agustín Herrera sobre su salida de Comunicaciones: "No era algo que yo esperaba"

Después de tres temporadas en un excelente nivel, Agustín Herrera no continuará en Comunicaciones y deja el club como agente libre. Esta decisión no fue tomada por el futbolista mexicano, sino que lo decidió el propio club. El atacante dio una entrevista y confesó que no esperaba este desenlace después de haber tenido grandes rendimientos en la Liga Nacional.

"Estoy tranquilo, es parte del fútbol. No es algo que yo me esperaba, pero son decisiones que se toman en todos los clubes. Esto sigue, es fútbol y yo estoy agradecido por el tiempo que estuve en Comunicaciones”, declaró el atacante en una entrevista que dio para ESPN Digital al poco tiempo de conocerse su salida.

Y contó como fue la desprolijidad para enterarse: “Lo ideal es que ten hubieran dicho desde hace tiempo. Ya se va a cumplir el mes desde que terminó el torneo. Lo mejor hubiera sido que te informaran desde el principio, pero no fue así. Quien me notifica a mí fue Mauricio (Tapia), a quien le deseo siempre lo mejor. Son decisiones que ellos toman. Me hubiera gustado que fuera de una manera distinta, pero son cosas que no depende de uno”.

Herrera aclaró que le hubiese gustado extender su vínculo por un tiempo más: “No era algo que yo lo esperara a ciencia cierta, pero lo entendí porque así es el fútbol. Me hubiese gustado alargarlo, pero no fue así, no hay nada que hacer. Estamos viendo lo que Dios tiene preparado para nosotros”.

Para finalizar, abrió una puerta para continuar su carrera en tierras chapinas: “Fue algo repentino, entonces estamos viendo con mi familia y amigos. Estamos muy felices y contentos acá en Guatemala, mis hijos y mi esposa también. Estamos en la situación de analizar. Esperamos que podamos ir a un buen lugar”.