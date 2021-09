Eliminatorias a Qatar 2022: los partidos de este domingo 5 de septiembre y cómo verlos en Centroamérica

El domingo 5 de septiembre continuará la triple fecha FIFA de las Eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de Fútbol de Qatar 2022 alrededor del mundo. El jueves 2 comenzó el Octagonal Final de la CONCACAF y se sumó a las ya iniciadas Eliminatorias de AFC (Asía), CAF (África), CONMEBOL y UEFA.

Eliminatorias CONCACAF: partidos del día y cómo verlos

La segunda fecha del Octogonal Final de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe tendrá cuatro juegos apasionantes: Jamaica y Panamá abrirán la jornada a las 16:00 horas (17 de Panamá). Una hora después El Salvador vs. Honduras y Costa Rica vs. México. jugarán en simultáneo. Y el cierre lo pondrá Canadá con su visita a Estados Unidos en un encuentro que empezará a las 18:00 horas (19 de Panamá).

+ Canales para ver los encuentros de tu selección

Jamaica - Panamá: RPC, TVMax, Medcom GO, Nex y Flow Sports.

RPC, TVMax, Medcom GO, Nex y Flow Sports. El Salvador - Honduras: Canal 4 y TCS GO (El Salvador); Deportes TVC y Canal 5 Televicentro (Honduras).

Canal 4 y TCS GO (El Salvador); Deportes TVC y Canal 5 Televicentro (Honduras). Costa Rica - México: Teletica Canal 7 y TD Mas.

⏰ �������������������� ⏰



�� Así han terminado los ������������������������������ ���������������� ���������� ���� �������������� de este sábado... ��#WCQ pic.twitter.com/mFlu93QVku — UEFA.com en español (@UEFAcom_es) September 4, 2021

Eliminatorias UEFA: partidos del día y cómo verlos

En varios grupos la jornada 5 comenzará este jueves. Los duelos matutinos se darán en dos horarios. A las 7 AM (8 de Panamá) se enfrentarán Bielorrusia vs. Gales (Grupo E). Y a las 10 AM (11 de Panamá) será el turno de Bulgaria vs. Lituania (Grupo C), Inglaterra vs. Andorra y Albania vs. Hungría (Grupo I), e Isandia vs. Macedonia (Grupo J).

Al mediodía, 12:45 PM (13:45 de Panamá), se completará la agenda. Kosovo vs. Grecia y España vs. Georgia (Grupo B), Suiza vs. Italia (Grupo C), Bélgica vs. República Checa (Grupo E), San Marino vs. Polonia (Grupo I), Alemania vs. Armenia y Rumania vs. Liechtenstein (Grupo J). Todos esto se podrá ver en Centroamérica por Sky HD .

¡Par-ti-da-zo! ����������



El campeón de la CONMEBOL @CopaAmerica quiere revalidar su último triunfo en Brasil. La Canarinha tiene sed de revancha ��#EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/tK9R9SREkj — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 4, 2021

Eliminatorias Conmebol: los partidos del día y cómo verlos

En Sudamérica, luego que la actividad voviese con la fecha 9, ahora se disputará la jornada 6 postergada por la pandemia de Covid-19. El plato fuerte se servirá en la entrada: a las 13 PM (14 de Panamá) se verán las caras Brasil contra Argentina. Luego, a las 15 PM (16 de Panamá) Ecuador hará lo propio con Chile, y una hora después se jugarán dos partidos en simultáneo: Uruguay - Bolivia y Paraguay - Colombia. El último cruce del día sera el de Perú y Venezuela, a las 19 PM (20 de Panamá). Estos juegos se podrán sintonizar por Sky HD .

Eliminatorias CAF: los partidos del día y cómo verlos

La fecha 2 de la segunda ronda de las Eliminatorias de África contará con tres partidos. Primero, a las 7 AM (8 de Panamá), jugarán Ruanda vs. Kenia (Grupo E). Horas después, a las 10 AM (11 de Panamá), se enfrentarán Togo vs. Namibia (Grupo H). Y el último choque de la jornada lo protagonizarán Gabón vs. Egipto (Grupo F), a las 13 PM (14 de Panamá). El canal de YouTube de la FIFA transmitirá los tres cotejos.