Italia vs. Bulgaria: mira aquí EN VIVO y EN DIRECTO la fecha 4 del Grupo C de las Eliminatorias UEFA en Centroamérica

Italia vs. Bulgaria protagonizarán hoy el partido más llamativo de la cuarta jornada del Grupo C de las Eliminatorias UEFA rumbo a Qatar 2022, el cual podrás seguir por aquí EN VIVO y EN DIRECTO. Los azzurri disputarán su primer encuentro tras la consecución de la Eurocopa, en el cual buscarán encaminar la clasificación a su decimonoveno Mundial luego del sinsabor de Rusia 2018. Los leones, por su parte, no vienen bien el Grupo C y deben mejorar drásticamente si quieren regresar a una Copa del Mundo. Su última incursión fue en Francia 1998.

Italia vs. Bulgaria: síguelo por aquí EN VIVO y EN DIRECTO

Italia vs. Bulgaria: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego

El partido se disputará hoy, jueves 2 de septiembre, a las 12:45 horas de Centroamérica (13:45 de Panamá), en el estadio Artemio Franchi. Se podrá ver por Sky HD en toda Centroamérica; ESPN Play (Honduras); y ESPN+ y TUDN (Estados Unidos).

Italia vs. Bulgaria: cómo llegan los locales

La Nazzionale, que marcha primera en el Grupo C con puntaje perfecto, procurará mantener este rumbo con el objetivo de igualar el récord de España de 35 partidos sin perder entre 2007 y 2009. A la base de jugadores campeones sólo se suma Zanniolo, una de las jóvenes promesas ya recuperada de la lesión en su rodilla. Y las bajas son Belloti, por un fuerte golpe sufrido en la última fecha de la Serie A, y Spinazzola, quien re rompió el tendón de Aquiles durante la Eurocopa.

Italia vs. Bulgaria: cómo llegan los visitantes

Lejos quedaron en el tiempo las figuras. Y Yasen Petrov habló sobre ello en una entrevista para el portal de la FIFA: "El equipo está conformado mayormente por futbolistas del ámbito local (...) Ahora mismo tenemos un jugador en Seria A (Hristov) y otros en Serie B", dijo. De momento, los búlgaros están penúltimos en el grupo, con apenas un punto, producto de dos derrotas y un empate. Además, el último partido que disputaron fue un amistoso contra Francia, en el cual cayeron 3-0.

Italia vs. Bulgaria: último partido entre ambos

La última vez que ambos seleccionados se enfrentaron fue el 28 de marzo del presente año, en la segunda jornada del Grupo C de la vigente Eliminatoria. Los pupilos de Roberto Mancini se impusieron 2-0 con goles de Andrea Belloti, de penal, y Manuel Locatteli.